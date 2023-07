Finne fuldender Frederikshavns offensiv - profil ligner fortid

FREDERIKSHAVN:Der er en forkærlighed for finske spillere hos Frederikshavn White Hawks, der gennem flere sæsoner har hentet spillere fra de 1000 søers land, når importkvoten skulle bruges.

21-årige Rasmus Lahnaviik ankommer inden længe til Frederikshavn, hvor han tilslutter sig White Hawks truppen. Den unge wing bliver dermed frederikshavnernes anden finske forstærkning på få dage.

Finske Rasmus Lahnaviik har fået en stor del af sin ishockeyopdragelse i den hæderkronede klub Jokerit. Han har optrådt på flere af de finske ungdomslandshold, og står noteret for enkelte kampe i KHL og i Champions Hockey League. De seneste år har han spillet i Østrig, og kommer nu til Danmark for at repræsentere Frederikshavn White Hawks.

-Vi har kigget meget på Rasmus, og ser ham som en spændende spiller til vores projekt i White Hawks. Han har vist han kan producere i flere ligaer, og vi kommer også til at bruge ham i powerplay. Han har et godt skud, og kommer til at bidrage meget i vores offensive spil. Jeg glæder mig over vi har fået aftalen i stand med Rasmus, og det bliver spændende at følge ham og hans udvikling i klubben, lyder det fra White Hawks' nye cheftræner Patric Wener i en pressemeddelelse.

Rasmus Lahnaviik glæder sig til at trække i den hvide White Hawks-trøje, hvilket han snart får mulighed for.

-Efter to sæsoner i Østrig, havde jeg besluttet mig for at prøve mig af på et andet niveau. Jeg har hørt meget godt om Metal Ligaen i Danmark, som jeg ser som en god liga, og klart et skridt fremad for mig som spiller.

- Jeg vil gerne udvikle mig, og i White Hawks føler jeg, at jeg får den bedste chance for at gøre det. Jeg er klar til at hjælpe holdet med mine styrker, at score mål, og arbejde hårdt hver dag på og udenfor isen. Jeg har også hørt en masse gode ting om byen og danskere generelt, så jeg glæder mig til at møde op og spille for White Hawks, lyder det fra Rasmus Lahnaviik.

Meldingen fra sportschef Kasper Kristensen er, at White Hawks med Rasmus Lahnaviik har forward-besætningen på plads.

- Rasmus fuldender vores forward-side. Der er ikke noget nyt omkring Jesper Jensen og og ingen afklaring i forhold til Bumagin. I forhold til Jesper Jensen, så regner vi ikke med, at han kommer til at spille. Det vil være en uventet bonus, hvis det bliver tilfældet. Vi er i løbende dialog med ham, men det er ikke noget, vi regner med, siger Kasper Kristensen til Nordjyske.

White Hawks-spillerne går på is for første gang i den nye sæson torsdag klokken 19, når træner Patric Werner byder truppen velkommen tilbage på isen.