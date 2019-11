Finsk debutant holdt målet rent, da Frederikshavn spillede sig i Final4

ISHOCKEY:Med en 2-0-sejr hjemme i Nordjyske Bank Arena over SønderjyskE sikrede Frederikshavn White Hawks sig fredag aften en plads i pokalturneringens Final4.

De fire billetter til Final4 går til de fire hold, der er bedst placeret i Metal Ligaen efter fredagens spillerunde, og Frederikshavns plads var kommet i fare efter fire nederlag i træk.

Derfor var opgøret mod SønderjyskE en direkte duel om en Final4-plads, og at fredagens opgave var en vigtig en af slagsen, bekræftede Frederikshavn White Hawks allerede torsdag, da en skade til førstemålmand Tadeas Galansky fik klubben til at indgå en måned lang lejeaftale med finske Samuel Jukuri, der omgående blev kastet i ilden mod SønderjyskE.

Og Frederikshavn fik brug for den nye målmand straks fra start. Måske var vendelboerne mærket af fire nederlag i træk, eller måske var årsagen, at der kun skulle ét point til for endegyldigt at sikre Final4-pladsen.

Faktum er i hvert fald, at White Hawks var ganske passive i første periode, hvor SønderjyskE dominerede. Gæsterne blev dog kun sjældent rigtig farlige, og det, der kom, tog White Hawks' nye finske målmand sig sikkert af.

Frederikshavn White Hawks spillede dog ikke godt i første periode, men holdet indeholder stadig stor individuel kvalitet. Det blev demonstreret kort før første periodes udløb, da en SønderjyskE-udvisning gav hjemmeholdet en overtalssituation, og den blev hurtigt udnyttet.

En smart pasning fra Alexander Bumagin fandt Christopher Frederiksen tæt under mål, og han kunne skubbe pucken det sidste stykke over stregen, så Frederikshavn White Hawks kunne forlade en første periode, hvor ikke meget havde fungeret, med en 1-0-føring.

Skarpheden i powerplay var en stor del af årsagen til, at vendelboerne snuppede Final4-billetten. Da hjemmeholdet godt midtvejs i anden periode igen fik muligheden for at spille fem mod fire var resultatet igen en scoring. Mads Larsen bankede pucken i nettet, og så var Frederikshavns-føring fordoblet.

Kort efter fik SønderjyskE en stor chance for at komme tilbage i kampen, men gæsterne kunne fortsat ikke passere Samuel Jukuri, der diskede op med en flot redning og blev belønnet med store klapsalver hele vejen rundt i Nordjyske Bank Arena.

Kort inde i tredje periode kunne hjemmeholdet have lukket og slukket endegyldigt, da to SønderjyskE-udvisninger gav en fem-mod-tre-situation, men denne gang svigtede overtalsspillet, så føringen forblev på to mål.

Det betød dog mindre, for i den modsatte ende stod White Hawks' debuterende finske mål stadig fremragende. SønderjyskE pressede ihærdigt på, men Samuel Jukuri fik en vaskeægte drømmedebut og holdt sit mål rent.

Udover Frederikshavn White Hawks får Final4 deltagelse af Aalborg Pirates, Rungsted og Herlev.