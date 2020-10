Fire år siden sidste sejr: Aalborg Håndbold møder ond ånd

HÅNDBOLD:I de seneste meget succesfulde sæsoner er det de færreste hjemlige konkurrenter, der har potentiale til at give mareridt i Aalborg Håndbold, men lørdag kommer det bedste bud på en ond ånd på besøg i Jutlander Bank Arena.

Skanderborg Håndbold er modstanderen, og østjyderne har mange gode minder fra de danske mestres hjemmebane, hvor de ikke har tabt siden 17. december 2016.

- Vi har virkelig haft vores hyr med at have styr på Skanderborg, så det her er ikke bare en almindelig ligakamp for os. Vi vil gøre alt for, at der efter lørdag ikke skal stå 17. december 2016, men 3. oktober 2020 i statistikken, siger Aalborg Håndbold-træner Stefan Madsen.

Det er dog kun to måneder siden, at Aalborg Håndbold havde en ny dårlig oplevelse mod Skanderborg, der vandt med 27-20 i Aalborg i en testkamp forud for sæsonen.

- Først og fremmest er deres spil bare rigtig godt sat sammen, og så har de nogle spillere i Mathias Bitsch og Marcus Mørk, der med deres hurtige skudafvikling har givet os problemer. Morten Balling sætter også tingene godt sammen i deres angrebsspil. Jeg kunne sådan set blive ved, for der er mange spillere, vi har haft vores hyr med, siger Stefan Madsen.

Aalborg Håndbold har dog gode forudsætninger for at bryde den kedelige stime, for sæsonens 11 betydende kampe har givet 11 sejre, og bortset fra langtidsskadede Sebastian Henneberg råder Stefan Madsen over en skadesfri trup.

- Folk kan selvfølgelig godt mærke, at de har været i gang, og vi har været på en lang rejse (i onsdags i Zagreb, red.), men vi har heldigvis været forskånet for skader, så vi glæder os bare helt sindssygt til at spille igen, siger Stefan Madsen.

Der er kampstart i Jutlander Bank Arena klokken 14.