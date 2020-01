Fire nederlag på stribe: White Hawks er i frit fald

ISHOCKEY:Frederikshavn White Hawks har ramt en forfærdelig stime i Metal Ligaen. Fredag aften blev vendelboerne overmatchet af bundproppen Odense, der på egen is vandt 3-2.

Det var det fjerde nederlag i træk til høgene, som nu har måttet afgive andenpladsen i rækken til formstærke Herning, og også Sønderjyske smuttede forbi med fredagens sejr i Herlev.

Høgene fik ellers en gylden mulighed for at godt afsæt, da Odense tidligt måtte spille fem minutter i undertal efter en udvisning til Martin Larsen for en voldsom tackling. Men ganske bemærkelsesværdigt kastede fem minutters powerplay ikke en eneste afslutning mod Odense-målet af sig.

Første periode sluttede derfor ganske passende uden mål.

Efter en stille start på anden periode kom der gang i løjerne, da Jack Walker bragte hjemmeholdet i front. Nu måtte gæsterne frem på isen, og belønningen kom få minutter senere, da Mads Larsen bragte gæsterne på omgangshøjde.

Hjemmeholdet kunne dog alligevel gå til pause med en føring, for Yannick Vedel bragte fynboerne på 2-1 bare 30 sekunder før udløb af anden periode.

I tredje periode bragte Henry Hardarson Odense på 3-1, inden Nikolaj Krag Christensen fik reduceret for høgene.

White Hawks skal på isen igen allerede søndag, når formstærke Herning kommer på besøg. Tirsdag gælder det lokalbraget mod duksene fra Aalborg Pirates.