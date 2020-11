Fire på stribe for Aalborg Pirates: Et halvt point fra førstepladsen

ISHOCKEY:Aalborg Pirates tog søndag den fjerde sejr på stribe i Metal Ligaen, da de hjemme i Bentax Isarena slog Herlev med 3-2 efter en ganske tæt affære.

Kampen var dårligt startet, før backen Lasse Bo Knudsen blev sendt i tidligt bad efter et slagsmål med gæsternes Ulrich Linnet.

Netop som 1. periode så ud til at være på vej til at blive målløs, slog Daniel Madsen dog til for Aalborg Pirates på en returpuck til 1-0.

I 2. periode startede også med dominans fra hjemmeholdet, hvor Kirill Kabanov efter knap et minuts spil udnyttede endnu en returpuck til at øge til 2-0.

Jesper Wulff, der fik chancen i Pirates-målet i stedet for førstevalget George Sørensen, måtte give fortabt første gang i et Herlev-powerplay godt midtvejs i kampen, og 2-1 var stillingen før sidste periode.

Igen var der kun spillet ét minut, da Aalborg Pirates fik scoret. Thomas Spelling sendte en puck på mål, der blev rettet af til 3-1.

Med syv minutter igen fik Herlev dog reduceret til 3-2 på Jesper Wulff, men sejren blev trods alt kørt i hus.

Sejren og de tre point betyder, at Aalborg Pirates blot er 0,5 point efter topholdet Rugsted Seier Capital, mens man har 2,5 points luft til Esbjerg Energy på tredjepladsen.