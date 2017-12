Fire dages karantæne til Kabanov

ISHOCKEY: Søndagens kamp i Herlev var på alle måder skidt for Aalborg Pirates, der tabte den anden kamp på en uge og samtidig nu kan vinke farvel til russiske Kirill Kabanov, der må sidde ude med karantæne i de næste fire kampe efter en knætackling på en modspiller.

- Efter gennemsyn af videoen er det udvalgets opfattelse, at Kiril Kabanov i situationen knætackler sin modspiller ved, at stikke knæet ud umiddelbart før kontakt med modspilleren opnås.

- Udvalget mener, at videoen - udenfor enhver tvivl - tydeliggør, at at den primære kontakt mellem Kabanov og Herlev spilleren er knæ/ben mod knæ/ben og tilsidesætter dermed hovedargumentationen fra det af Aalborg Pirates indsendte partsindlæg, lyder det fra disciplinærudvalget i afgørelsen.

Kirill Kabanov er dermed ude af tirsdagens kamp imod SønderjyskE, ligesom han også misser udekampene i Herning og Gentofte samt hjemmekampen mod Hvidovre.