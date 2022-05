Fit Sandell melder sig klar til Champions League-brag

FREDERICIA:Lukas Sandell og Kristian Bjørnsen gjorde comeback hos Aalborg Håndbold, da man vandt 27-23 over Fredericia og sikrede sig adgang til DM-semifinalen. Begge Aalborg Håndbold-profiler gjorde en god figur, men Sandells arbejdsdag blev lidt kortere, da han blev præsenteret for et rødt kort efter 36 minutters spil.

- Det er uheldigt, og jeg synes ikke, det var et rødt kort. Fredericia-spilleren hoppede ind i mig. Jeg forsøgte bare at stille mig foran, men det endte med at blive et rødt kort, og det overraskede mig meget, siger Sandell.

Det betød en kortere arbejdsdag for den svenske back, der har kæmpet med sin ene fod, der har gjort ham ukampdygtig. Den er dog nogenlunde med igen.

- Bortset fra min fod, har jeg det rigtig godt. Foden er ikke perfekt, men den er okay at spille med.

Derfor kan Lukas Sandell med ro i sindet se frem mod torsdagens Champions League-brag mod Veszprem.

- Siden det blev klart, at det var Veszprem, vi skal møde, så har vi glædet os til den kamp. Det er en kvartfinale i Champions League, og der kommer til at være tryk på i hallen. Jeg tror, det bliver en stor oplevelse for os. Jeg tror, det er den sværeste udekamp, man kan få, så det gælder naturligvis om, at vi ikke hjælper Veszprem i gang.

Aalborg Håndbold besejrede Vezsprem, da de to klubber senest mødtes i Ungarn, men det var uden tilskuere på lægterne.

- Vi har jo spillet der uden tilskuere, men hvis de får gang i dem, så bliver det en vild kulisse. Det her bliver en helt anden kamp, fordi det dels er en kvartfinale med alt på spil, og så er det en fyldt hal. Sidste gang var vel nærmest første gang uden tilskuere for dem, så den fordel har vi ikke nu, siger Lukas Sandell.

- Aalborg Håndbold går ind til CL-kampene med ro i maven, fordi man har sikret sig en plads i DM-semifinalen, hvilket ikke skal undervurderes ifølge Sandell.

- Det føles anderledes, når vi har sikret os semifinalepladsen i ligaen. Det giver en lidt anden frihed til udelukkende at fokusere på Champions League-kampen, siger Lukas Sandell.

Derfor er der også fuld fokus på torsdagens kamp, som godt nok ser ud til at være en svær en af slagsen, men omvendt har Aalborg Håndbold efterhånden prøvet en del. Derfor er der heller ingen tvivl i Lukas Sandells stemme, når han skal komme med et bud på et godt resultat i Ungarn.

- Jeg håber vi kan holde det tæt, så vi har alt at spille for, når vi skal spille anden kamp på hjemmebane. Her er det så vores gode fans, der kan komme i spil, siger Lukas Sandell.