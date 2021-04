Fjerboldflagskib forlænger med stærke kvinder

BADMINTON:Vendsyssel Elite Badminton er ikke færdig med denne sæson, hvor man fortsat har Final 4-stævnet i kalenderen, men udarbejdelsen af næste sæsons hold er allerede godt i gang. Der er allerede blevet præsenteret flere navne, og nu slutter et par stærke kvindelige profiler sig til næste sæsons besætning på det nordjyske fjerboldflagskib.

- Jeg er glad for, at jeg skal fortsætte i VEB i næste sæson. De sidste par år har været hårde for mig og min krop, men jeg håber, at jeg kan holde mig skadesfri og byde ind med gode resultater, siger Kirsty Gilmour.

Den 27-årige skotte ligger p.t. nummer 27 på verdensranglisten i damesingle, men hun har været ramt af skader i denne sæson, så hun medvirkede blot i VEB's to første kampe i grundspillet. Hun er dog atter fit for fight og glæder sig til Final 4, som spilles 22.-23. juni i Brøndby Hallen.

- Vi har vist stor styrke i denne sæson, og jeg vurderer, at vi har en god chance for at vinde Final 4, siger Kirsty Gilmour.

Skaderne får ikke VEB's cheftræner, Allan Kolbro Nielsen, til at ryste på hånden, når det gælder en kontraktforlængelse.

- Kirsty viste høj klasse, da sæsonen begyndte, og hun er stadig en af Europas bedste damesingler, som vi er stolte over, spiller i VEB, siger cheftræneren.

Lokalt islæt på plads

20-årige Josefine R. Jensen skal i gang med sin anden sæson i VEB. Hun begyndte badmintonkarrieren i Frederikshavn, men efter at have boet nogle år i New Zealand, har familien nu bosat sig i Holbæk. Hun vendte hjem til VEB for et år siden, hvor hun var tiltænkt en plads på 3. divisionsholdet, men Kirsty Gilmours skade betød, at Josefine R. Jensen spillede fire ligakampe i grundspillet.

- Og med to sejre i fire kampe viste Josefine, at hun er værd at satse på. Derfor ser vi frem til at have hende i truppen endnu en sæson, udtaler Allan Kolbro Nielsen.

Den chance er den unge frederikshavner glad for.

- Det var et mål at få min ligadebut, og det var stort, at det skete på hjemmebane i Arena Nord. Jeg ser frem til flere kampe i næste sæson, siger Josefine R. Jensen.