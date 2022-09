Fjerboldfyrtårn fejret for fuld fiskefrikadelle

BADMINTON: Vendsyssel Elite Badminton kan om nogen finde ud af at fejre et dansk mesterskab. Det beviste man i forbindelse med sæsonpremieren mod Gentofte.

I timerne op til sæsonpremieren var spillerne til reception på rådhuset i Frederikshavn, hvor borgmester Birgit S. Hansen (S) havde indbudt til fiskefrikadeller.

Den menu var dog ikke faldet i helt god jord hos træner Allan Kolbro, der havde bedt om at få serveret kylling og pasta til sine spillere. Den forespørgsel var blevet efterkommet med stor ildhu hos rådhuspersonalet, der havde afsat ressourcer til at stege kylling til den helt store guldmedalje. Det skulle jo ikke hedde sig, at det danske mesterhold ikke kunne få den mad, som man burde lige før en kamp.

Borgmester Birgit S. Hansen overrakte en klækkelig check og en bakke kyllingespyd til Vendsyssel Elite Badminton inden sæsonpremieren mod Gentofte. Foto: Bente Poder

Der var dog et lille men. For spillerne var ligeglade med kostråd og trænerens ønsker. Der blev spist fiskefrikadeller som sjældent set, og borgmesteren et par timer senere afsluttede den officielle del af fejringen ved at overrække en check til Vendsyssel Elite Badminton, skete det med en overlevering af den overskydende mængde kylling, der altså ikke havde fundet nåde for de sultne spiller-munde.

Det lever Allan Kolbro nok med. For det vigtigste for VEB's guldtræner er, at man også i den kommende sæson har fået samlet et slagkraftigt hold.

- Vores ambition er at komme i final-4 igen. Vi har stort set samme besætning, som den der vandt guld i foråret, så vi har en forhåbning om, at vi kan bygge videre på den triumf, siger Allan Kolbro.

- Vi kan bytte lidt rundt på vores double-konstellationer, og vi er godt besat i singlerne, så jeg vil mene, at vi har et bredt hold uden den helt store indlysende stjerne, siger Allan Kolbro.

Det kan virke lettere ligegyldigt at snakke om holdånd og fællesskab på et badmintonhold, der er samlet ganske få dage om året for at spille holdkampe i badmintonligaen, men det er en helt vital del af arbejdet med at vinde DM-guld at skabe kemi blandt de mange nationaliteter, der i forvejen rejser kloden rundt i jagt på verdensranglistepoint.

- Det er en kæmpe opgave at få det her til at gå op i en højere enhed. For mig er det vigtigt, at de ved, at det her med holdturneringen i Danmark det er noget, man skal ville. Man skal ikke bare møde op for at ville tjene penge. Man skal ville holdet, og vil man det, så er vi det helt rette sted, siger Allan Kolbro.

Det var netop det stærke fællesskab, der var i højsædet, da Vendsyssel Elite Badminton i foråret sikrede sig klubbens første DM-titel for hold. Guldmedaljen betyder, at VEB nu prøver at stille op som forsvarende mester, men det er langt fra ensbetydende med succes i den nye sæson.

- Der er mange om buddet, for der er flere hold, som er blevet forstærket. Skovshoved ser rigtig stærk ud. Aarhus har også fået forstærket sig, og Skælskør er altid god, så der er mange, der kan gå hele vejen, siger Allan Kolbro, der dog glæder sig til at indtage rollen som det hold, alle andre vil besejre.

- Det er specielt, fordi vi har været sultne efter at vinde guldet i så mange år, som vi har. For det første var det fantastisk at vinde, men vi glæder os helt vildt til at prøve at se, om vi kan gøre det en gang mere, siger Allan Kolbro.

Chefttræner Allan Kolbro håber, at man kan blande sig i kampen om DM-guldet igen i denne sæson. Foto: Bente Poder

Årets første hjemmekamp mod Gentofte kom ikke helt så godt i gang, som man kunne have håbet for VEB's vedkommende. Man endte med at tabe to af de tre første kampe, så måske lå fiskefrikadellerne alligevel lidt for tungt hos de lokale fjerfightere. Det blev dog bedre i anden af de tre runder, for her gjorde VEB rent bord og var dermed så godt som sikker på en premieresejr.

Det endegyldige sikret af VEB's hollandske damedouble Debora Jille og Cheryl Seinen, der vandt og bragte VEB op på de udslagsgivende fem sejre i holdmatchen.