Fjerde nederlag i træk: Elitesport Vendsyssel blev afklapset i Sydjylland

HÅNDBOLD:Stimen af nederlag fortsatte lørdag for Elitesport Vendsyssel. Med et nederlag på 21-33 i Midtjylland, har det nordjyske håndboldmandskab nu tabt fire kampe i træk.

Vendelboerne gæstede sydmidtjyske Grindsted GIF i en kamp, hvor udeholdet på forhånd var aldeles undertippede.

Så der var på forhånd lagt i kedlen til en vanskelig kamp for Elitesport Vendsyssel.

Og de fik da heller ikke sat mange ben på halgulvet i løbet af kampen.

Efter kampens første 30 minutter, førte hjemmeholdet fra Grindsted med cifrene 16-9. Momentum blev bevaret i store dele af anden halvleg, hvorfor de midtjyske værter alene for anden halvleg blev noteret for 17 mål.

Grindsted sikrede sig med sejren to point, som gør, at de nu er sikre på at overleve i landets næstbedste håndboldrække.