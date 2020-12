Fjerde nederlag på stribe: White Hawks udspillet af Rungsted

ISHOCKEY:Frederikshavn White Hawks sagde efter tirsdagens kamp farvel til to lejesvende, da Kristians Rubins og Liam Folkes skal tilbage til Nordamerika.

Men at dømme efter spillet på isen skal holdet hurtigt have fundet erstatninger. Hjemmekampen mod Rungsted blev tabt med 6-1 - det fjerde nederlag på stribe - og Frederikshavn er nu noteret for 12 sejre og hele 15 nederlag i sæsonen.

Frederikshavn startede egentligt positivt ud i afskedskampen for den store lettiske back Kristians Rubins, og holdet havde kampens to første gode muligheder.

Først var det Gorm Topholt, der blev spillet helt fri med keeperen i en omstilling, men selvom han i år har udvist god målform, kunne han ikke denne gang overliste Christopher Nihlstorp i Rungsted-buret.

Kort efter var det Lucas Andersen, der tog en god solotur fra højreside af zonen og tæt ind under mål, men hans listige skud tog opstanderen.

Afrettet Rungsted-åbner

I stedet blev det meget symptomatisk for den igangværende White Hawks-stime Rungsted, der tog føringen, da et skud fra blueline blev rettet af af Tim Daly og snød Mathias Seldrup.

Resten af perioden gav meget rodet spil frem og tilbage og ikke de helt store muligheder, selvom Radim Piroutek havde en enkelt god chance med et skud lige på Nihlstorp.

White Hawks startede godt ud igen i anden periode, hvor man dog skulle nogle minutter ind for at finde den første chance. Mathias Mølgaard tog en god solotur rundt om målet og afsluttede, og på returen kom Nikolaj Krag Christensen til, men helkiksede.

Og 10 sekunder senere lå pucken så i nettet i den anden ende. Denne gang Nikolaj Rosenthal på en pasning fra Tim Daly.

Kort efter fik Gorm Topholt chancen på endnu et break-away, men også denne gang kom Nihlstorp i vejen for afslutningen. Og herfra gik det for alvor nedad bakke for holdet.

Midtvejs i perioden fik Frederikshavn sit første powerplay efter selv at have holdt stand to gange i box play, men holdet var lige ved at komme yderligere bagud, da Kyle Hope serverede pucken for Gustav Green med en tåbelig fejlpasning, der dog måtte se sin friløber reddet af Seldrup.

Rungsted udbyggede i overtal

Derpå var det Rungsted, der fik powerplay, og denne gang førte det til scoring. Gorm Topholt røg i isen i en duel, og Rungsted spillede nemt rundt om de resterende tre White Hawks-spillere, og Marcus Olsson blev spillet helt fri til scoring.

Og Rungsted kørte på og havde fuld kontrol over kampen på dette tidspunkt. Tre minutter før anden periodes udløb blev det også 4-0 til gæsterne, da André Stærmose stod helt fri foran mål i en kontra.

Bare halvandet minut senere blev det også 5-0 ved Rasmus Andersson - og samtidig havde Frederikshavn ikke et eneste skud på mål i de sidste 11 minutter af anden periode.

Inden tredje periode kom Kevin Frydkjær ind på mål for White Hawks, men han måtte pille pucken ud af nettet allerede efter halvandet minut, da Mathias Røndbjerg øgede føringen.

Hjemmeholdet fik da lidt at juble over, da Mads Larsen reducerede bare 20 sekunder senere. Men der var enhver form for spænding feset ud af kampen. Rasmus Thykjær Andersson fik endda scoret sit andet mål i kampen for gæsterne i powerplay til slutstillingen 7-1.

Frederikshavn har nu en uge til at gøre sig klar til de to dobbeltopgør mod Aalborg Pirates 29. og 30. december.