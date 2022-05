Flere AaB-emner kan blive stortalents erfarne makker

FODBOLD:Med førstemålmand Jacob Rinnes kontraktudløb efter indeværende sæson og salget af Andreas Hansen, der lige nu er udlejet til FC Nordsjælland, står 17-årige Theo Sander som eneste keeper på holdkortet efter sommerferien.

AaB-sportschef Inge André Olsen er dog i kontakt med en række potentielle kandidater til at supplere stortalentet.

- Vi arbejder med det stille og roligt, og vi bevæger os i retningen af en løsning. Vi har flere gode kandidater, og nogle af de spillere vil også se, hvor vi ender i ligaen i forhold til, om vi skal spille europæisk fodbold, fortæller Inge André Olsen.

Eftersom Theo Sander er fra 2005 og først bliver 18 år til januar, kigger den norske sportschef i høj grad efter en erfaren kollega, som den talentfulde målmand kan læne sig op ad og lære fra, mens teenageren kommer tættere på superligaminutter i AaB.

- Det vil være at foretrække, at vi har en kombination af Theo, der er i en fremadstormende udvikling, og en mere erfaren spiller, så der er god konkurrence og et godt miljø på målmandsposten, siger AaB's sportschef.

Svenske Jacob Rinne har været ude og kalde det usandsynligt, at han forlænger sin kontrakt med AaB efter fem år i klubben.