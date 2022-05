Flere ændringer hos AaB: Her er startopstillingen mod Randers

FODBOLD:AaB skal onsdag aften forsøge at få stoppet en kedelig stime, når det gælder udekampen mod Randers FC.

AaB går ind til kampen med fire nederlag i træk og må endda stille svækket op i Randers. Forsvarsstyrmand Rasmus Thelander er stadig på skadeslisten, og i forhold til søndagens 1-2-nederlag mod FC Midtjylland er Malthe Højholt og Anders Hagelskjær i karantæne.

Til gengæld er Pedro Ferreira klar igen efter en skade, og portugiseren går direkte ind i startopstillingen. Fraværet af både Anders Hagelskjær og Rasmus Thelander betyder samtidigt, at AaB går over til et firemandsforsvar.

I offensiven er der blevet plads til Kasper Kusk, Lucas Andersen, Louka Prip og Milan Makaric.

Cheftræner Lars Friis har valgt følgende start-11 til aftenens kamp mod Randers FC 💪

Kampstart kl. 18.00 på Cepheus Park 🔥

Følg opgøret direkte på TV3 Sport, Viaplay eller P4. 🔴⚪🔴#AaB #SuperAaB #sldk #RFCAaB #HeleNordjyllandsHold pic.twitter.com/IbEp51c4K4 — AaB (@aabsportdk) May 11, 2022

Før onsdagens kamp har Randers FC to point op til AaB's fjerdeplads. Kronjyderne stiller dog også svækket op, idet flere angribere er ude. Stephen Odey har karantæne, mens både Alhaji Kamara og Marvin Egho er skadede.

Der er kampstart klokken 18, og du kan følge kampen i livebloggen herunder.