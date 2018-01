Flere kan se Wozniackis semifinale

TENNIS: Hvis de ellers er villige til at sætte vækkeuret til klokken 04 natten til torsdag, kan langt flere danskere end normalt følge Caroline Wozniacki, når den tennisstjernen skal forsøge at spille sig i Australian Open-finalen.

Normalt bliver kampene fra denne grand slam-turnering kun vist på Eurosport, men Discovery Networks har valgt at transmittere Wozniackis semifinale på både Eurosport 1, Kanal 5 og Eurosport Player.

- For at give endnu flere danskere muligheden for at følge med, viser vi også Wozniackis semifinale i morgen tidlig på vores hovedkanal, Kanal 5, siger Discovery Networks’ sportschef, Anders Bay.

- Wozniackis kamp for at vinde sin første grand slam-titel nogensinde er vildt spændende. Hos Eurosport mærker vi tydeligt danskernes store og voksende interesse for Caroline og Australian Open - både på vores tv-kanaler og på Eurosport Player.

Ifølge oplysninger fra Discovery Networks har 2,1 millioner danske husstande adgang til Kanal 5, mens 950.000 danske husstande kan se Eurosport 1.

Her fungerer den svenske legende Mats Wilander som ekspert. Han mener, at Wozniacki vil komme til semifinalen mod den useedede belgier Elise Mertens med stor selvtillid.

Danskeren fik en stor forskrækkelse, da hun i anden runde mod Jana Fett var bagud 1-5 i afgørende sæt og nede med to matchbolde, inden hun mirakuløst kom tilbage.

- Hun kommer til semifinalen med megen selvtillid, efter hun overlevede forskrækkelsen og det at være nede med to matchbolde, siger Wilander.

Siden kampen mod Fett har Wozniacki været mere overbevisende. Hun faldt dog undervejs i niveau, da hun i kvartfinalen slog Carla Suárez Navarro med 6-0, 6-7, 6-2.

- Efter en fremragende start kom hun i problemer, men hun spillede virkelig godt indtil midtvejs i andet sæt. Det var et unødvendigt sættab, men hun formåede at vinde, siger Wilander.

Caroline Wozniackis semifinale natten til torsdag begynder cirka klokken 04 dansk tid.

/ritzau/