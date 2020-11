Flere klubber må udsætte: Vendsyssel vil flytte træningen

FODBOLD:Knap var Mette Frederiksen torsdag aften færdig med at sætte Nordjylland i et jerngreb, før de øgede restriktioner i Nordjylland også fik konsekvenser for sporten.

Selvom der i anbefalingen fra sundhedsmyndighederne egentlig står, at professionel idræt kan afvikles uden tilskuere, så besluttede Divisionsforeningen, at weekendens kampe for Vendsyssel FF, Thisted FC og Jammerbugt FC skal udsættes, og det samme skal Jammerbugts pokalkamp på onsdag.

Og udsættelsen kan sagtens ende med at omfatte de resterende uger også. Der er endnu ikke kommet en melding fra Kvindedivisionsforeningen, men det vil være oplagt at gå ud fra, at det samme gør sig gælden for både FC Thy-Thisted Q og Fortuna Hjørring i Gjensidige Kvindeligaen.

I Vendsyssel FF tager man beslutningen til efterretning.

- Sådan må det jo være, som situationen er lige nu. Der er noget, der er vigtigere end fodbold, siger træner Lasse Stensgaard.

Spillerne i Vendsyssel har fået fri fredag, og derefter håber klubben at vide noget mere om programmet for de kommende uger.

- Vi går ud fra, kampene ender med at blive udsat i hele perioden, men så kigger vi til gengæld på, om vi kan flytte træningen syd for fjorden. Vi har kun fem spillere, der bor i de berørte kommuner, så hvis det er muligt, at resten af truppen kan finde et sted at træne syd for fjorden, så har vi tænkt os at gøre det, siger han.

- Også fordi det ellers vil være særdeles konkurrenceforvridende, hvis vores spillere skal rende og selvtræne i fire uger, og så derefter skal kastes direkte ud i et kampprogram,. hvor vi har dobbelt så mange kampe som alle de andre hold, siger Lasse Stensgaard.

Klubben må i så tilfælde undvære Morten Knudsen, Tiemoko Konaté, Easton Ongaro, Muhammed Cham-Saracevic samt den assisterende træner og fysioterapeuten, der alle har bopæl i de berørte kommuner.