Ung AaB-målmand er på besøg i italiensk storklub, men har flere bejlere

FODBOLD:Den bare 16-årige AaB-målmand Theo Sander tiltrækker sig interesse fra flere klubber, lyder det fra AaB i en meddelelse til Fondsbørsen.

Den nordjyske superligaklub bekræfter, at den unge målmand er på et træningsophold i den italienske storklub Juventus, der dog ikke er ene om interessen.

- Der pågår dialog med flere klubber i relation til Theo Sander. Eventuelle konkrete forhandlinger og et potentielt salg af Theo Sander forventes ikke umiddelbart at ændre forventningerne til 2021, hvor AaB forventer et resultat i niveauet minus 2 til minus 5 mio. kr, meddeler AaB.

Ifølge det italienske medie Mondo Primavera er Juventus klar til at lægge i omegnen af 15 millioner kroner for den unge målmand.

Theo Sander kom til AaB i 2017 og har en fortid i Gug Boldklub, Støvring IF og IF Frem Skørping.