Fanfavorit imponerede i AaB-nederlag: - Hold øje med ham

FODBOLD:AaB tabte 1-3 hjemme til FCK i 2. runde af denne sæsons Superliga, men der var alligevel en del lyspunkter fra opgøret og en af dem var Anosike Ementa. Han leverede flere gode aktioner, der fik fansene op af stolene, og det kan han godt glæde sig over på trods af nederlaget.

- Det er fedt. Det giver ekstra energi, når fansene kan lide mig. Det giver en god ro i maven, og jeg får bare lyst til at knokle endnu mere på, lyder det fra Anosike Ementa, der er en tydelig fanfavorit.

- Alt i alt gjorde jeg det meget godt, selvom jeg synes, at jeg lavede lidt for mange fejl. Samtidig savner den sidste skarphed i form af mål og assist, men jo, jeg er godt tilfreds med min egen præstation.

Anosike Ementa var i mange dueller med FCK'erne, og dem kom han ofte ud af som sejrsherre - flere gange med modstanderen trillende på jorden. Henning Bagger/Ritzau Scanpix

Det var samtidig den garderhøje angribers første plads i startopstillingen for AaB, og den oplevelse glemmer han nok ikke foreløbig.

- Det var sindssygt fedt, og det var mod mestrene, så det var selvfølgelig en kæmpe kamp at starte inde i, siger 20-årige Anosike Ementa.

AaB-holdet involverede i løbet af kampen angriberen utrolig meget i spillet, blandt andet spillede de - lidt ukarakteristisk for AaB - lidt længere bolde fra bagkæden op mod den fysisk stærke angriber, og de bolde behandlede han oftest flot.

- Jeg skulle ind at gøre det, jeg er god til. Jeg skulle spille simpelt og tilbyde mig, hvis de havde problemer med bolden nede bagi. Jeg skulle ligge og bokse med deres to stoppere, og det synes jeg egentlig fungerede meget fint, fortæller Anosike Ementa.

- Vi havde en gameplan, der ikke inkluderede så mange lange bolde, men det er altid en løsning at kunne lægge bolden op på mig, når jeg er inde.

Hans cheftræner Lars Friis er også fuld af lovprisning for, hvordan hans unge angriber udnyttede startpladsen.

- Han bliver en håndfuld for alle i Superligaen, konstaterer træneren straks, før han fortsætter.

- Han spiller en fremragende kamp i dag (søndag mod FCK, red.). Han er så svær at håndtere, og han har virkelig lagt på, især i forhold til at gøre det simple - det gjorde han i dag. Han viser også bare, at vi kommer til at holde øje med ham i fremtiden.

AaB-træner Lars Friis var utrolig skuffet efter sæsonens andet nederlag i lige så mange kampe, men han er ikke bekymret for holdet efter en flot spillemæssig præstation mod FCK (Foto: Henning Bagger/Ritzau Scanpix) Henning Bagger/Ritzau Scanpix

Som nævnt tabte AaB opgøret, men det kan godt karakteriseres som ufortjent set på spil og chancer, og cheftræner Lars Friis har også store roser til præstationen.

- Det er klart, at der er gravkammerstemning inde i omklædningsrummet lige nu, for vi spiller noget nær en perfekt kamp i dag. Vi ved dog, at vi skal barbere tilfældighederne væk, når vi møder de her hold, for de scorer på tilfældigheder, og det gjorde de også i dag, forklarer Lars Friis.

Debutanten og kampens spiller, valgt af AaB's tilskuere, Anosike Ementa roser også holdkammeraterne og ser gode perspektiver for fremtiden.

- Jeg synes, at vi spiller godt. Vi lægger meget på i forhold til sidste uge (mod Viborg, red.), vi knokler hårdt, men vi mangler den sidste skarphed for at kunne få pointene.

- Vi bringer meget fysik, hårdt arbejde, og vi er gode til at finde løsninger og improvisere. Vi er dynamiske offensivt og får skabt mere end sidst.

- Jeg synes klart, at det er forbedret, og vi skal bare fortsætte med at træne hårdt, så skal det nok komme. Vi har et klassehold, slutter Anosike Ementa.