Flere skavanker hos Aalborg Håndbold før møde med bundprop

HÅNDBOLD:Et tætpakket kampprogram begynder at sætte sine spor hos Aalborg Håndbold, der lørdag eftermiddag tager imod Lemvig-Thyborøn i Herre Håndbold Ligaen.

De to fløjspillere Sebastian Barthold og Mark Strandgaard er således begge tvivlsomme deltagere til opgøret.

- Sebastian var lige kommet sig over en forstrækning i det ene lår, men op til kampen mod Barca (i onsdags, red.) fik han et riv i det andet baglår, så ham bliver vi nødt til at passe på.

- For at det ikke skal være løgn, fik Mark Strandgaard så lidt med læggen til træning i dag (fredag, red.), konstaterer cheftræner Stefan Madsen.

Den svenske playmaker Felix Claar var ikke i kamp mod Barcelona, men hans muskelskade i maven er i bedring.

- Han trænede med i dag (fredag, red.), så jeg har en forhåbning om, at han kan bidrage. I så fald bliver det dog mest angrebsmæssigt, siger Stefan Madsen.

Lørdagens modstandere fra Lemvig indtager sidstepladsen i ligaen og er tilmed ramt af seks afbud til kampen i Aalborg, der sættes i gang klokken 14.