Flere spillere på vej til Aalborg Pirates: Her er sportschefens plan

ISHOCKEY:Mange fans og tilskuere var mødt op i Gigantium mandag for at opleve Aalborg Pirates’ første træning på is siden slutspillet.

Bortset fra i første spillerunde var tilskuerpladserne tomme i sidste sæson. Derfor belønnede sportschef Ronny Larsen de fremmødte til mandagens træning med nyheden om, at truppen ville blive forstærket af en ny canadiske back. Nemlig Ian Edmondsen, der var rygtet til klubben tidligere på ugen. Han slutter sig til truppen i løbet af den igangværende uge, og derfor var han ikke tilstede til træningen.

Men udover en ny offentliggjort back er der stadig et par tomme pladser på Aalborg Pirates' holdkort, som Ronny Larsen ønsker at udfylde.

- Status på nuværende tidspunkt er, at vi stadig leder efter en back og en forward for nu. Så har vi 7 udlændinge, og så har vi plads til noget senere, hvis der skulle komme noget på plads, fortæller han.

Truppen skal ikke være for stor

Tilbage i starten af juli lavede Aalborg Pirates en trupstatus på deres hjemmeside, hvori de gav et overblik over den daværende trup. Det overblik kom på baggrund af snakken og utilfredsheden, der blev udtrykt omkring truppens størrelse.

Men selvom flere har været ude på de sociale medier og kritisere truppens størrelse, mener Ronny Larsen ikke, at hverken Metal Ligaen eller Continental Cup bliver et problem.

Aalborg Pirates-truppen Aalborg Pirates har i øjeblikket følgende spillere på kontrakt frem mod den kommende sæson. Målmænd: George Sørensen og Frederik Søgaard Backer: Nikolai Nielsen, Nikolaj Carstensen, Lasse Bo Knudsen, Anders Koch, Jonas Wilquin og Victor Panelin-Borg og Ian Edmondson Angribere: Kirill Kabanov, Jonas Jakobsen, Stephen Anderson, Pierre-Olivier Morin, Patrick Björkstrand, Jeppe Jul Korsgaard, Mikkel Højbjerg, Emil Marcussen, Thomas Spelling, Martin Højbjerg, Julian Jakobsen og Tobias Ladehoff VIS MERE

- Vi tror på og føler, at vores trup er stærk nok. Selvfølgelig er vi ikke så mange spillere i truppen, men vi er nok, understreger han.

Modsat sidste sæson ønsker Ronny Larsen ikke en alt for stor trup, da det ifølge ham er med til at skabe andre problemer.

- Sidste år endte vi med at være lidt for mange i truppen, hvilket giver nogle problemer, da der så er nogle, som ikke er med til kampene. Nu har vi en lidt mindre trup, der stadig er bred nok til at spille de kampe, vi skal, forsikrer han.

Udover Aalborg Pirates-truppen var der også flere kendte ansigter blandt spillerne. Flere spillere har nemlig fået lov til at deltage i træningen. Blandt andre Nikolaj Ehlers, Joachim Blichfeld og Mads Søgaard var trukket i udstyret. Dog var det ikke med henblik på at blive en del af truppen for den kommende sæson, selvom flere ville glæde sig over sådan en nyhed.