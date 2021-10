Flere spørgsmålstegn hos Hobro før vigtig bundkamp

FODBOLD:Der venter Hobro IK en meget vigtig opgave i bunden af Nordicbet Ligaen, når det fredag aften gælder hjemmekampen mod Fremad Amager.

Før kampen er der fire point forskel i sjællandsk favør på hver side af nedrykningsstregen, men Hobro er i kamp mod tiden for at kunne stille op i stærkest mulige udgave.

- Vi har desværre nogle spillere, der er tvivlsomme. Vi er gået ind i en periode, hvor banerne er blevet lidt tungere, så der er nogle, der døjer med lidt problemer. De bliver testet før kampen, og så må vi se, hvor mange der er klar, siger Hobro-træner Martin Thomsen.

Det er især i forsvarskæden, at Hobro er ramt. Jakob Hjorth, Mathias Haarup og Jacob Tjørnelund er alle tvivlsomme.

- De skal som sagt testes og så må vi se, hvor mange der er klar, men jeg har en god tro på, at vi i hvert fald får nogle af dem klar, siger Martin Thomsen.

Foruden langtidsskadede Mads Hvilsom og Villads Rasmussen er det til gengæld sikkert, at Hobro må undvære Justin Shaibu.

Angriberen gjorde comeback for 14 dage siden mod Horsens, men allerede til den følgende kamp mod Helsingør var han sat ud af spillet igen.

- Han mærker en lille smule til en muskel, og det skal vi være opmærksomme på. Efter kampen mod Fremad Amager er der en landsholdspause, så med det in mente har vi valgt, at han står over nu, siger Martin Thomsen.

Hobro-træneren erkender, at vigtigheden af fredagens kamp ikke er til at overse i forsøget på at komme væk fra nedrykningspladserne. Hobro og Vendsyssel har begge fem point på de to nedrykningspladser, og der er fire point op til de nærmeste hold over stregen. Heriblandt altså Fremad Amager.

- Selv om vi har valgt, at vi ikke vil fokusere på den stilling, kan man jo ikke lade være med at skue til den af og til, og vi kan jo godt se, at der kommer til at være et lille stykke op, hvis vi går hen og taber til Fremad Amager.

- Det er en vigtig kamp, som vi rigtig gerne vil have tre point i, så vi bagefter trods alt kan sige, at vi har fået point i over halvdelen af kampene, selv om sejrene har manglet, siger Martin Thomsen.

Der er kampstart klokken 19 på DS Arena.