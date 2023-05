Flere tusinde AaB-fans har allerede sikret sig billet til pokalfinale

AALBORG:Tirsdag formiddag blev billetsalget til årets pokalfinale mellem AaB og FC København åbnet. Det er i første omgang sæsonkortholdere og partnere i AaB, der har mulighed for at købe billet til kampen 18. maj i Parken.

Et kvart døgn inde i billetsalget kunne AaB-direktør Jesper Dalum konstatere, at der har været stor nordjysk interesse for at opleve pokalfinalen live i den danske nationalarena.

- Vi har oplevet meget stor efterspørgsel til stemningstribunen, som er D-tribunen i Parken. Det ser ud til, at vi nok skal få fyldt den op. Der har også været stor efterspørgsel på billetter til pladser på C-tribunen, fortæller Jesper Dalum til Nordjyske.

AaB får samlet set stillet cirka 15.000 billetter til rådighed, og af dem er 3900 billetter til D-tribunen, der er den endetribune, som udebanefans normalt befinder sig på i Parken.

Det er dog AaB, der er hjemmehold til årets pokalfinale. Det er blevet besluttet ved lodtrækning. Det er en mindre detalje, som dog eksempelvis betyder, at AaB får fordel af hjemmeholdets omklædningsrum, hvilket sender FC København ind i udeholdets gemakker.

- Det betyder ikke så meget for os at være hjemmehold til pokalfinalen. Den største betydning er klart, at vi får lov til at spille i vores normale hjemmebanetrøje. Det betyder meget for os, at vi kan have vores striber på til en pokalfinale, siger Jesper Dalum.

AaB's midlertidige adm. direktør Jesper Dalum (th.) er godt tilfreds med de rettigheder, som AaB har sikret sig omkring rammerne for pokalfinalen. Foto: Bente Poder

Selve fordelingen af stemningstribuner er foretaget i samarbejde med Divisionsforeningen og FC København. Nogle AaB-fans ville helt sikkert foretrække, at man fik lov til at indtage FC Københavns normale stemningstribune, men sådan bliver det ikke.

- Stemningstribunerne er blevet fordelt ud fra nogle praktiske forhold. Der er blandt andet et sikkerhedsspørgsmål, som vi skal tage hensyn til. Vi er meget tilfredse med, at vi har fået stillet D-tribunen, halvdelen af C-tribunen og dele af A-tribunen til rådighed for vores fans, siger Jesper Dalum.

Det ligger også fast, at AaB arrangerer et stort fan-arrangement inden kampen. Umiddelbart er det planen, at Fælledparken, der ligger bag D-tribunen, bliver skueplads for en AaB-forfest.

- Vi skal lige have et par tilladelser på plads, og så kan vi melde endeligt ud, men det ligger fast, at vi laver en fanfest inden kampen, siger Jesper Dalum, der har svært ved at skjule sin begejstring over den store interesse.

- Det er fantastisk, at så mange nordjyder har lyst til at tage turen til København for at se pokalfinalen. Der er også mange AaB-fans med bopæl andre steder i landet, som ser ud til at ville bakke op, og det er vi også meget taknemmelige for. Jeg må bare sige, at det betyder meget for alle i klubben, at vi oplever den store opbakning, som vi møder lige nu, siger Jesper Dalum.

Mens sæsonkortholdere og samarbejdspartnere har haft forkøbsret i løbet af tirsdagen, kan øvrige AaB-fans købe billetter fra onsdag klokken 10.30.