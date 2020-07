Flindt Bjerg efter skifte: Skive har imponeret hele Fodbolddanmark

FODBOLD:Vejgaard Boldspilklub må sige farvel til cheftræneren igennem de seneste tre sæsoner, Christian Flindt Bjerg.

Fredag blev han nemlig præsenteret som ny assistenttræner i NordicBet-Ligaklubben Skive IK, hvor han skal arbejde under den tidligere Hobro-profil Martin Thomsen.

- Jeg glæder mig sindssygt meget. Jeg tror, at hele Fodbolddanmark har fået øjnene op for, at de har gang i noget virkelig godt i Skive, for det faktum, at de kunne blive nummer fem i en historisk stærk 1. division, er virkelig imponerende, siger Christian Flindt Bjerg.

- De henvendte sig i weekenden, og så er det egentlig gået rimeligt hurtigt med at få det hele på plads, og samtidig passer det også med, at jeg kan beholde mit job som scout for Borussia MönchenGladbach, og det er jeg virkelig glad for. 1. division bliver igen endnu mere konkurrencedygtig, og Skive har ikke det største budget, men klubben har vist, at man med god scouting og en god kultur alligevel kan spille med mod de bedste, siger han.

Christian Flindt Bjerg sluttede sin karriere med Vejgaard med at rykke ned i Danmarksserien.

- Det er ikke nogen hemmelighed, at jeg gerne vil prøve mig selv af på en højere hylde, men den mulighed får jeg jo også kun, fordi at jeg har haft en gruppe spillere i Vejgaard, der helt og holdent har udført mine ideer. Jeg ville da gerne prøve mig af som cheftræner, men det er heller ikke et krav, man kan tillade sig at have, når man er rykket ned fra 2. division, og nu glæder jeg mig virkelig bare til at komme i gang og lære Martin en ting eller to og lære en helt masse af ham, siger Christian Flindt Bjerg.

- Jeg kan allerede mærke nu, at vi menneskeligt er helt på bølgelængde, og jeg husker ham jo også som en rigtig god spiller, siger han.

Skive-truppen holder i øjeblikket ferie, men er tilbage på træningsbanen 17. august, og holdet kommer fra start i NordicBet-Ligaen med en ordentlig mundfuld, når Esbjerg, Hobro og Viborg er modstandere i de tre første kampe.