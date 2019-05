Flø sørgede for fornuftigt udgangspunkt trods nederlag

FODBOLD: Vendsyssel kan passende belønne Nicolai Flø med en stor fest, hvis det skulle lykkes holdet at blive i Superligaen.

Keeperen sørgede med tre store redninger i anden halvleg for, at Vendsyssel kun tabte med 2-1 i Lyngby og dermed har et fint udgangspunkt inden kamp to, der spilles søndag klokken 16.00 i Hjørring.

Endnu engang bød playoffkampene på en helt fantastisk kulisse. Lyngby-delen af billetterne var blevet revet væk, mens også to busfulde fans fra Vendsyssel havde fundet ved til Kgs. Lyngby.

Og de fik fra start en særdeles underholdende kamp at se.

Vendsyssel var meget tæt på at slå først, da forårstopscoreren Alhaji Kamara vendte rundt i det llle felt og skød fladt, men Thomas Mikkelsen diskede op med en fremragende redning og formåede at holde Lyngby kørende.

Og det udnyttede holdet så i den anden ende i det niende minut.

Lasse Fosgaard fik bolden på højrekanten og lagde en drilsk bold ind i feltet, og her kom Frederik Gytkjær flyvende med pandebrasken forrest og i flyvende positur sendte han bolden forbi Nicolai Flø.

Vendsyssel slog dog lynhurtigt igen. Tiemoko Konaté sendte bolden ind i feltet fra højresiden bare to minutter senere, og denne gang kunne Thomas Mikkelsen ikke stille noget op på afslutningen fra Alhaji Kamara, der udlignede til 1-1 og gav Vendsyssel det særdeles eftertragtede udebanemål.

Det var også tæt på yderligere en scoring til nordjyderne midt i halvlegen. I flere omgange forsøgte Vendsyssel at tackle og skyde sig igennem i feltet med både Francisco Junior og Alhaji Kamara, men Lyngby formåede til sidst at få afværget den gode mulighed.

I stedet var det hjemmeholdet, der kunne gå til pausen med en føring. Lasse Fosgaard steg flot op til et hjørnespark fra højresiden, og bolden ramte jorden, inden den gik ind ved den fjerne opstander i en situation, hvor Nicolai Fløs udsyn blev en smule generet af en Lyngby-spiller.

Fra starten af anden halvleg fik Vendsyssel igen mere gang i spillet - uden dog for alvor at blive farlige.

Der skulle vi godt en time ind i kampen. Jon Dagur Thorsteinsson drev i to omgange gæk med sin oppasser, inden han med højrebenet sendte kuglen lige forbi den fjerne opstander.

Men defensivt sejlede Vendsyssel flere gange, og Nicolai Flø diskede op med flere klasseredninger. Først var det Sander Fischer, der lagde en alt for blød tilbagelægning, så Jeppe Kjær fik en friløber, som Flø lige fik verfet forbi mål.

Anden gang lagde Jeppe Kjær den af til en helt fri Adnan Mohamed, men igen formåede Nicolai Flø at diskede op med en mirakelredning.

I mellemtiden var både Mikkel Frankoch og Emmanuel Ogude kommet ind for gæsterne.

Med 12 minutter igen satte Lyngby virkeligt tryk på, pg desperate Vendsyssel-spillere kastede sig ned for at blokere tre og fire afslutninger i feltet, inden der igen kom ro på.

Men Lyngby fortsatte presset. Indskiftede Gustav Marcussen lavede glimrende træk på baglinjen, og Mikkel Wohlgemuth begik et klodset straffespark, men Nicolai Flø viste sig igen som dagens mand i skysovs, da han kastede sig langt ud mod højre opstander og pillede Frederik Gytkjær.

Sidst i halvlegen var Mikkel Frankoch tæt på med et langskud på en halvflugter, men den gik lige forbi den fjerne opstander.. Men Lyngby var heller ikke færdige med at være farlige, og på et hjørnespark i sidste minut var heldet med Vendsyssel, da afslutningen gik lige forbi.