Fløj: Kontra gav god energi

HÅNDBOLD: Slovenske RK Celje kom hårdt ud fra starthullerne og viste deres fysik i Champions League-kampen mod Aalborg Håndbold. Det skulle det nordjyske håndboldhold indstille sig på, inden de kom foran for første gang efter 25 minutter.

- Vi skulle lige få os sporet sig ind på typen af spillere og hold. Selvom vi har set masser af video med dem, er det noget andet at se dem på banen, siger Patrick Wiesmach.

Truppen havde også flere spillere, som lige skulle vænne sig til at spille europæisk håndbold i Gigantium.

- Vi havde måske et par knægte, der skulle ryste det faktum, at de spiller første Champions League-kamp på hjemmebane, af sig, lyder det fra højrefløjen.

Til syvende og sidst vandt Aalborg Håndbold i høj grad på en del kontramål. Især Wiesmach fik sin andel af dem.

- I Champions League handler det virkelig om at få de nemme mål, hvor man ikke skal kæmpe så meget for dem. Så når vi kan køre på kontra, skal vi det. Så har vi god energi til at bygge solidt angrebsspil op, slutter han.

Aalborg Håndbold vandt søndag 32-30 over RK Celje og fik deres første sejr i Champions League-puljen.