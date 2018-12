Fløje toppede og floppede, da Danmark fik endnu en EM-lektion

Fie Woller – 4

Med fem mål på syv forsøg topper venstrefløjen dagens Top 3. Det blev også til afbrændere og forsvarskiks, men hun passede sin opgave under vanskelige betingelser tilfredsstillende. Det rækker til en over middel karakter, og det var i dag nok til at komme i den danske top 3.

Anne Mette Hansen – 4

Sled og slæbte gennem hele kampen. Det udmøntede sig i gode aktioner og mål på brudspil og på afslutninger fra distancen når hun blev spillet i fart. Men alt for ofte også med aktioner, som var for chancebetonede og med alt for mange tekniske fejl. I forsvarsspillet blev hun overløbet tilpas mange gange til, at helhedsindtrykket er lunkent.

Kristina Jørgensen – 3

Specielt mod kampens afslutning bragte hun sig fint i scene med et par gode aktioner og mål til følge. Men når man tæller udfordringerne i forsvardelen med, så rækker det kun til en middel præstation på international niveau.