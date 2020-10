Fløjspiller får hurtig forlængelse i Mors-Thy

HÅNDBOLD:Det er knapt to måneder siden, at Tim Sørensen blev præsenteret som ny spiller i Mors-Thy Håndbold, men nu har den 28-årige højre fløj allerede skrevet under på en ny kontrakt.

Mors-Thy og Tim Sørensen har forlænget samarbejdet frem til sommeren 2023, fortæller Mors-Thy i en pressemeddelelse.

- Mine første måneder i Mors-Thy Håndbold har været fine. Jeg er kommet godt ind på holdet både spillemæssigt og socialt, og mine holdkammerater og trænere er gode, ligesom forholdene i klubben er det. Ved siden af håndbolden er jeg startet på min uddannelse hos Thisted Forsikring - den aftale er 3-årig, og derfor har jeg allerede nu valgt at forlænge med Mors-Thy Håndbold, så de to ting kan gå hånd i hånd, siger Tim Sørensen.

Henrik Hedegaard, sportsdirektør i Mors-Thy Håndbold, glæder sig også over aftalen.

- Tim Sørensen har på sin korte tid i Mors-Thy Håndbold vist sit høje niveau, han har bibragt noget professionalisme, og så har han vist sig at være en rigtig god fyr, som passer godt ind på holdet og i klubben, så da Tim blev ansat som elev hos Thisted Forsikring, lå en kontraktforlængelse lige for. Vi kan godt være stolte over, at en spiller af Tims kaliber vælger Mors-Thy Håndbold, for det siger noget om, at vi er på rette vej med udviklingen af vores klub, siger Henrik Hedegaard.

Mors-Thy Håndbold og Tim Sørensen møder tirsdag aften Lemvig-Thyborøn på udebane.