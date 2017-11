Fløjspiller færdig for i år

HÅNDBOLD: Sebastian Barthold har formentlig spillet sin sidste håndboldkamp i 2017, efter at Aalborg Håndbolds norske fløjspiller søndag måtte forlade Champions League-kampen mod polske Kielce med en knæskade.

- Hans knæskal gik af led. Den kom heldigvis ret hurtigt på plads igen, og lige nu venter vi på svar efter en scanning, men næsten uanset, hvad den viser, regner vi ikke med, at han kommer til at spille mere i år, lyder det fra Aalborg Håndbolds direktør Jan Larsen.

På skadeslisten har Aalborg Håndbold i forvejen Tobias Ellebæk og Magnus Saugstrup, der begge plages af ankelskader, og de er også begge tvivlsomme til onsdagens udekamp mod TTH Holstebro i 888 Ligaen.

- De er yderst tvivlsomme begge to, men der er nok bedst chance for, at Saugstrup når at blive klar, fortæller Jan Larsen.

Efter aftenens kamp i Holstebro skal Aalborg Håndbold igen i kamp lørdag i Champions League ude mod Kielce.

- Det er et tæt program, men vi klager ikke, for der er rigtig mange sjove kampe i øjeblikket, siger Jan Larsen.

Onsdagens opgør mellem TTH Holstebro og Aalborg Håndbold fløjtes i gang klokken 17.30.