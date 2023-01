Fløjspiller kom i kamp for Aalborg Håndbold med ni års forsinkelse

HADSUND:Uden sine otte VM-spillere måtte Aalborg Håndbold torsdag aften se sig slået af ligakollegaerne fra HC Midtjylland, der vandt en testkamp i Hadsund med 33-30.

På det decimerede Aalborg-hold blev der blandt andre spilletid til Andreas Væver. Den tidligere Kolding- og Skanderborg-spiller er klubløs og har trænet med hos Aalborg Håndbold i januar. Torsdag aften delte han spilletiden med tilbagevendte Buster Juul på venstre fløj.

- Jeg har været ude i en længere periode, og nu fik jeg muligheden for at begynde lidt igen i januar og se, hvor kroppen står. Det har været perfekt for mig, og det har det forhåbentlig også været for Aalborg, at de har haft en at træne med, nu når de har så mange spillere afsted, siger Andreas Væver, der scorede en enkelt gang i torsdagens kamp.

Den 30-årige venstre fløj har været klubløs, siden han i sommer forlod KIF Kolding.

- Det har været af personlige årsager. Det skal jeg nok fortælle mere om på et senere tidspunkt, men lige nu vil jeg bare nøjes med at sige, at der har været en masse at arbejde med, siger Andreas Væver, der i denne uges testkampe har trukket den røde Aalborg-trøje over hovedet med næsten ni års forsinkelse.

I 2014 skulle den dengang lovende venstrefløj være skiftet fra Skanderborg til Aalborg, men da nordjyderne valgte at forlænge aftalen med den norske stjerne Håvard Tvedten, vurderede Andreas Væver, at vejen til spilletid blev for lang, hvorfor kontrakten blev annulleret.

- Det er selvfølgelig lidt sjovt, at jeg så er her nu, men da muligheden bød sig, var jeg ikke i tvivl om, at jeg skulle sige ja til at træne med heroppe. Jeg har haft en lang periode uden bold, så det gav rigtig god mening for mig, for jeg har stadig kun gode ting at sige om Aalborg og det miljø, der er heroppe, siger Andreas Væver.

Andreas Væver har trænet med hos Aalborg Håndbold, fordi der har været tvivl om udsigterne for Buster Juul, der var skadet i en stor del af efteråret. Han er dog spilleklar igen og har været i aktion i denne uges to testkampe mod Elitesport Vendsyssel og HC Midtjylland, hvorfor det næppe heller bliver til et samarbejde mellem Andreas Væver og Aalborg Håndbold i denne omgang.

- Hvis der byder sig en mulighed heroppe, vil jeg da sætte mig ned og tage snakken, men som udgangspunkt er det ikke en mulighed, siger Andreas Væver.

Aalborg Håndbold-HC Midtjylland