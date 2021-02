Fløjspiller siger farvel til Aalborg Håndbold

HÅNDBOLD:Mark Strandgaard forlader Aalborg Håndbold efter denne sæson, fortæller klubben i en pressemeddelelse.

Højrefløjen kom til Aalborg fra GOG i 2018.

- Mark har meddelt klubben, at han ønsker at prøve noget nyt, og jeg har stor respekt for den beslutning, som han har truffet i samråd med familien. Han har gjort det fantastisk både på og uden for banen, og det bliver vemodigt at tage afsked med ham til sommer. Inden da arbejder vi videre mod flere titler, og det kunne være fantastisk for Mark at slutte med et DM-hattrick, siger direktør Jan Larsen.

Hvad fremtiden bringer for højrefløjen er endnu uvist.

- Det er rigtig vemodigt, at jeg fra næste sæson ikke skal trække den røde trøje over hovedet længere. Tiden er inde til, at min familie og jeg skal starte på et nyt eventyr. Om det bliver på eller uden for banen, må tiden vise. Jeg er rigtig glad og stolt over mine snart tre år i klubben med blandt andet to DM-titler, en pokaltitel og succes i EHF Champions League. Inden det slutter, skal der dog vindes flere titler, og jeg er klar til at gøre alt for mere guld til klubben, siger Mark Strandgaard.

Ifølge NORDJYSKEs oplysninger bliver Mark Strandgaard i Aalborg Håndbold afløst af nordmanden Kristian Bjørnsen.