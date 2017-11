Danmark ender i tredje VM-seedningslag efter Peru-sejr

Det danske fodboldlandshold er i tredje seedningslag, når der 1. december trækkes lod til grupperne til VM i Rusland næste år.

Det står klart, efter at Peru natten til torsdag kvalificerede sig til VM med en sammenlagt playoffsejr på 2-0 over New Zealand.

Peruanerne vandt 2-0 på hjemmebane, og det var altså nok til at sikre en samlet 2-0-sejr efter et målløst opgør i New Zealand.

Det bliver Perus første VM-slutrunde siden 1982.

Hvis New Zealand var endt som samlet vinder, havde Danmark været i andet seedningslag. Det havde betydet, at holdet ville undgå nationer som England, Spanien, Uruguay og Colombia ved lodtrækningen om to uger.

Seedningslagene afgøres efter verdensranglisten, og Sveriges samlede playoffsejr over Italien betød blandt andet, at Danmark kunne håbe på en plads i andet seedningslag.

Sådan gik det dog ikke, da den plads i stedet går til Peru. Peru er nummer 10 på verdensranglisten, mens Danmark er nummer 19.

Peruanere sikrede sig VM-billetterne med en flot indsats hjemme i Lima.

Efter knap en halv times spil sendte Peru-profilen Jefferson Farfán værterne på VM-kurs, da han hamrede bolden op i nettaget.

33-årige Farfán brød sammen i gråd efter sin 1-0-scoring og holdt en trøje med nummer 9 op foran sig. Det nummer tilhører normalt den peruanske anfører Pablo Guerrero, der også var Perus topscorer i kvalifikationen.

Pablo Guerrero var dog ikke med i playoffkampene, da han kort inden blev suspenderet af Det Internationale Fodboldforbund (Fifa). Årsagen var en fejlet dopingprøve efter Perus opgør mod Argentina 5. oktober.

Guerrero bedyrer sin uskyld, og holdkammeraterne støttede ham altså ved at dedikere den vigtige scoring til anføreren.

Peru sikrede endegyldigt den samlede sejr, da Christian Ramos i anden halvleg hamrede en nedfaldsbold efter et hjørne ind til slutresultatet 2-0.

Dermed er alle de 32 deltagende hold til VM nu fundet.

/ritzau/