Flores og Peru til playoff

FODBOLD: Peru spillede natten til onsdag 1-1 mod Colombia i kvalifikationskampene til VM i Rusland i 2018, og det resultat sender Peru videre til playoff-runden, hvor de skal møde New Zealand over to kampe.

Edison Flores, der i VM-kvalifikationen har scoret fem mål for Peru, spillede hele kampen mod Colombia.

Det betyder, at den 23-årige kantspiller fortsat får udfordret sit fokus på det nordjyske superligahold, og det er sportsdirektør, Allan Gaarde, opmærksom på.

- Det bliver en udfordring at håndtere rejserne til Peru og til New Zealand, for der er store tidsforskelle og det er kampe med stort pres. Vi skal huske på, at mens de fleste på holdet har holdt weekenden fri, så har han spillet kampe, der har været enormt krævende både fysisk og mentalt, siger Allan Gaarde.

- Her er vi alle Peru-fans, fortæller han, og de vil følge med, når holdkammeraten skal spille VM-playoff kampe mod New Zealand i november.

Det blev Brasilien, Uruguay, Argentina og Colombia, der gik direkte videre fra den sydamerikanske VM-kvalifikation.