Flot debut til potentiel AaB-redningsmand

HORSENS:For første gang var der spilletid til Nico Mantl, da AaB spillede 2-2 ude mod AC Horsens i fredagens træningskamp. Det blev til en halvlegs penge for Mantl, der måtte se sig passeret to gange, men hvad vigtigere var, så leverede han flere store redninger og mange sikre indgreb.

Trods to AC Horsens-scoringer mod Mantl er der ingen tvivl om, at han efterlod et positivt indtryk i sine første kampminutter for AaB.

- Det var godt at være på banen til en kamp sammen med gutterne. Der er meget at forbedre, men for en første kamp var det her godt nok, siger Nico Mantl.

Hvis man ikke vidste bedre, ville det være let at forlade Horsens med opfattelsen af, at det er en matchfit Nico Mantl, der bare ridder videre på en bølge af spilletid fra RedBull Salzburg, men der er langt fra tilfældet. Den seneste officielle kamp, han fik for storklubben daterer sig tilbage til 19. oktober.

- Det er længe siden, jeg har spillet en kamp. Det er jo ikke fordi, jeg har fået så meget spilletid i Salzburg, så jeg er bare glad for alle de minutter, jeg kan få, siger Nico Mantl.

Bedømt ud fra de 45 mintutter, som han fik i Horsens, så er der ingen tvivl om, at der venter flere minutter. hvis han kan holde det niveau. Det var nemlig meget overbevisende takter, som han fik vist frem. Blandt andet blev det til flere store redninger.

- Jeg gjorde bare mit bedste. Mit job er jo, at stoppe bolden fra at gå i mål, og det forsøgte jeg bare at gøre. Det var en god kamp. Det var dejligt at præstere godt, men vi tabte stadig 1-2 i den halvleg, jeg spillede, så jeg er ikke helt tilfreds, forklarer Nico Mantl.

Med Mantl har AaB fået en keeper, der gerne kommer ud og fylder meget i feltet. Han tager også gerne del i kommunikationen med forsvaret.

- Det bliver bedre og bedre med samarbejdet med forsvaret. Jeg kan se en del fra min position, og det prøver jeg bare at give videre. Kommunikationen er stadig noget, vi skal forbedre, men det bliver bedre og bedre for hver dag, siger Nico Mantl.

Hvis fordelingen af spilletid kan indikere bare det mindste, så er Theo Sander førsteudfordrer til Mantl, mens Posavec er bagerst i køen. Kroaten kom ikke i spil mod Horsens. Næste kamp og chance for spilletid til Mantl bliver mod Viborg på torsdag.