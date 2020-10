Flot pris til nordjysk sportsklub

HÅNDBOLD:Overraskelsen var stor hos Nøvling IF tirsdag, da klubben blev hædret som Årets Håndboldforening 2020.

En pris, der medfører en præmie i form af et gavekort på 20.000 kroner til TRESS, der er sælger af sportsudstyr.

Prisen har til formål at hylde de klubber og frivillige, der sikrer et godt foreningsmiljø, og arbejder med synlige værdier, medlemsvækst og kvalitet i træningen.

Og her har Nøvling IF i den grad udmærket sig positivt, fortæller Betina Lyng Bjerre, der er formand for Dansk Håndbold Forbunds bredde- og udviklingsudvalg:

- Nøvling IF har formået at skabe en klub, hvor der er plads til alle. Først og fremmest fordi de har skabt rammerne i form af en lang række tilbud, som rummer børn, unge og voksne på alle niveauer. Men de arbejder også aktivt med, at klubben skal være et rart sted at være - med stor opmærksomhed på trivsel, udvikling, læring og ansvar. Det har resulteret i et godt foreningsmiljø og en masse nye medlemmer, fortæller Betina Lyng Bjerre.

For den nordjyske klub kom prisen som en stor og glædelig overraskelse, fortæller formand for Nøvling IF, Elsebeth Ulnits.

- Jeg havde faktisk tænkt over, hvem der mon havde vundet prisen, og pludselig kommer i her med blomster og det hele! Set fra mit perspektiv bliver vi anerkendt lidt i det hårde arbejde, vi lægger her, fordi vi godt kan lide det. Men det er også hårdt arbejde. Det er stort midt i en corona-tid, men jeg synes, det er stort i sig selv, siger Elsebeth Ulnits.

Det er 11. gang, at prisen som Årets Håndboldforening bliver overrakt.