Flot punktum fra sprudlende Vendsyssel-hold

SUNDBY:Det har været en sæson på godt og ondt for Vendsyssel FF, der dog kunne ånde lettet op, da en ny sæson var sikret i 1. division. Spillet har været af meget svingende karakter, men hvis udgangen på denne sæson bliver indgangsvinklen for næste sæson, så ser det godt ud for vendelboerne.

Et VFF-hold i hopla besejrede Fremad Amager på flot og overbevisende manér.

Mads Greve udnyttede forvirring i Fremad-forsvaret i forbindelse med et indlæg, da han bragte Vendsyssel foran efter 23 minutters spil. Fem minutter senere var det Tiemoko Konaté, der måske spillede afskedskamp, som med en flot soloaktion fik gjort det til 2-0.

Parfait Bizoza gjorde det til en ren jubel-halvleg, da han bragte Vendsyssel FF på 3-0, inden Lucas Haren kort før pausen fik reduceret til 1-3.

Med til fortællingen om første halvleg skal det nævnes, at Fremad Amager bestemt også havde sine chancer. Michael Lumb troede på et tidspunkt, at han havde udlignet, men det mål blev underkendt. Hjemmeholdet havde også en sag, da man appellerede for straffespark, men også marginalerne var denne eftermiddag med Vendsyssel FF.

Alle forhåbninger om et comeback til hjemmeholdet blev skudt ned, da Thomas Oude Kotte gjorde det til 4-1 efter et kvarter af anden halvleg. Med sejren slutter Vendsyssel FF på 36 point efter de 32 runder.