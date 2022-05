Flot punktum fra sprudlende Vendsyssel-hold

SUNDBY:Det har været en sæson på godt og ondt for Vendsyssel FF, der dog kunne ånde lettet op, da en ny sæson var sikret i 1. division. Spillet har været af meget svingende karakter, men hvis udgangen på denne sæson bliver indgangsvinklen for næste sæson, så ser det godt ud for vendelboerne.

Et VFF-hold i hopla besejrede Fremad Amager på flot og overbevisende manér.

Mads Greve udnyttede forvirring i Fremad-forsvaret i forbindelse med et indlæg, da han bragte Vendsyssel foran efter 23 minutters spil. Fem minutter senere var det Tiemoko Konaté, der måske spillede afskedskamp, som med en flot soloaktion fik gjort det til 2-0.

Parfait Bizoza gjorde det til en ren jubel-halvleg, da han bragte Vendsyssel FF på 3-0, inden Lucas Haren kort før pausen fik reduceret til 1-3.

Med til fortællingen om første halvleg skal det nævnes, at Fremad Amager bestemt også havde sine chancer. Michael Lumb troede på et tidspunkt, at han havde udlignet, men det mål blev underkendt. Hjemmeholdet havde også en sag, da man appellerede for straffespark, men også marginalerne var denne eftermiddag med Vendsyssel FF.

Alle forhåbninger om et comeback til hjemmeholdet blev skudt ned, da Thomas Oude Kotte gjorde det til 4-1 efter et kvarter af anden halvleg. Med sejren slutter Vendsyssel FF på 36 point efter de 32 runder.

- Jeg er meget tilfreds med den måde, som vi fik spillet kampen på. Jeg havde sagt til spillerne, at vi altid har en grund til at gå ud og vise, hvad vi kan, og det gjorde de i den grad i dag, siger Henrik Pedersen.

Vendsyssel-træneren er ikke sen til at kalde præstationen på Amager tæt på helstøbt.

- Vi fik fundet balancen mellem at spille direkte og så spille med tålmodighed. Jeg tror, det var første gang i år, at vi lykkedes med den del, siger Henrik Pedersen, der kalder til første træning i den nye sæson den 23. juni.

Niveauet skal hæves

Henrik Pedersen er meget ærlig omkring det indtryk, som han går på sommerferie. Det sidste indtryk er stærkt, men det overordnede indtryk er ikke helt af samme karakter.

- Det har været et noget ustabilt forår. Vi sluttede godt af, men det er klart, at når vi slutter som nummer ni, så skal vi hæve os på alle parametre. Det er alt, der skal blive bedre, hvis vi skal indfri vores ambitioner til næste sæson. Det er noget, som vi er helt bevidste omkring. Vi har stadig den sidste evaluering, vi skal have lavet, hvor vi skal finde ud af, hvad vi skal have foretaget os i transfervinduet. Vi har helt sikkert nogle spillere, der stopper, og dem skal vi have fundet afløsere til, siger Henrik Pedersen.

Cheftræner Henrik Pedersen var glad for sæsonafslutningen for Vendsyssel FF. Arkivfoto: Henrik Bo

- Da jeg og Søren Henriksen trådte ind i de her roller, havde vi en klar plan om at opbygge et team og en trup, hvor der er et stærkt fundament. Det er vi godt på vej til, så vi skal ikke ud at lave samme mængde udskiftninger, som vi tidligere har set, siger Henrik Pedersen.