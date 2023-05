Flyvende AaB-hollænder fik hård mavelanding

KØBENHAVN:Det sluttede med et 0-1-nederlag og stor AaB-skuffelse i Parken torsdag aften. FC København løber dermed nok engang med pokaltrofæet. Det ærgrer aalborgensernes hollandske forsvarskæmpe, Lars Kramer, for han mener, AaB havde fortjent mere.

- Især hvis du ser på anden halvleg, hvor vi pressede dem langt tilbage og stort set kun spillede på deres banehalvdel. Men sådan er fodbold, hvis du ikke udnytter dit overtag og skaber tilstrækkeligt med åbne chancer. De havde en enkelt fantastisk afslutning, som afgjorde det, så de havde noget af det held, vi manglede, mener han.

Lars Kramer havde ellers bolden i nettet til 1-1 for AaB med et flot hovedstød, men glæden blev kortvarig, for VAR fandt en offside-forseelse på Pedro Ferreira, der stod i målmandens synsfelt.

Der var drama i slutfasen, hvor AaB's assistenttræner fik gult kort for højlydt at brokke sig over dommer Jakob Sundberg. Foto: Martin Damgård

- Jeg vidste i hvert fald, at jeg ikke gjorde noget forkert, da jeg headede bolden i nettet, så jeg følte mig sikker på, at jeg havde udlignet til 1-1 på en reel scoring. Men hurtigt så jeg den blå skærm med VAR, og jeg så også videoklippet og må jo indrømme, at reglerne nok er sådan, at målet skal annulleres. Men jeg tror ikke, at deres målmand kunne have reddet bolden, selvom Pedro (Ferreira, red.) havde været væk, påpeger ham.

Ved slutfløjt var han ved at komme i klammeri med FCK-keeper Kamil Grabara, men der blev lagt låg på situationen, inden den nåede at udvikle sig.

- Det handlede nok mest om frustrationer fra min side. Jeg synes, at det var irriterende, at han jublede ned mod vores fans, og det reagerede jeg på og sagde til ham, at han skulle være lidt mere ydmyg. Han var heldig med at mit mål blev annulleret, men jeg har undskyldt her bagefter, så der er ikke mere i det, siger Lars Kramer.

Skuffede AaB-fans i minutterne efter kampen. Det blev ikke en ny magisk oplevelse i Parken. Foto: Martin Damgård

Hollænderen forsømmer ikke at rose AaB's 14.000 fans for opbakningen i Parken.´

- Stemningen var fantastisk, og det her var kampen, som man drømmer om at spille, når man er en lille dreng. Begge holds fans skabte en fantastisk ramme for alle, og det er noget, jeg altid vil huske - også selvom vi tabte.

Lars Kramer og holdkammeraterne skal nu hurtigt have samlet sig, for allerede søndag eftermiddag gælder det en ny vigtig superligakamp på hjemmebane mod FC Midtjylland.

- Vi forlader Parken med skuffelse, men på en måde også med en okay følelse, for vi matchede FC København godt, og det er ikke noget, som alle kan, for det er måske det bedste hold i Danmark. Det skal vi huske og tage med videre til søndag, og der skal vi nok være klar, fastslår Lars Kramer.