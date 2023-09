Flyvende Aalborg-profil slet ikke i tvivl: Tror på Final4

Aleks Vlah var flyvende, da han særligt i anden halvleg tog dirigentstokken i Aalborg-angrebet og slog tonen an. Han havde bestemt sin store aktie i Aalborg imponerende 36-27-sejr over Ribe-Esbjerg.

Der var både øje for medspillerne og øje for, hvornår han skulle søge sin egen chance. En klar opgradering i den personlige præstation fra den seneste kamp mod Mors-Thy.

- Der er altid plads til forbedringer. Det var en god kamp for mig personligt, men jeg er altid på jagt efter at forbedre mig. Det vil altid være min mentalitet, siger en ærgerrig Aleks Vlah.

Han roser holdkammeraterne for samlet set at sætte en meget solid præstation sammen. En præstation, der gerne må blive et pejlemærke for de kommende kampe.

- Vi spillede den her kamp, som vi bør spille hver gang på hjemmebane. Vi var gode til at overholde vores aftaler og spille med god disciplin, siger Aleks Vlah.

Aalborg Håndbold mod Ribe-Esbjerg HH

Nu glæder han sig til Champions League, hvor der venter en svær opgave ude mod Kielce i midtugen.

- Jeg glæder mig virkelig til at spille Champions League med Aalborg. Jeg tror på, at vi har et hold, der kan konkurrere mod alle andre i Europa, siger Aleks Vlah.

Ambitionsniveauet fejler bestemt heller ikke noget, når det gælder verdens største klubturnering.

- Vi har et hold, der kan komme til Final4. Det er jeg slet ikke i tvivl om. Der er kvalitetsspillere hele vejen rundt. Derfor ser jeg virkelig også frem til at få lov til at prøve Champions League med Aalborg.

Udenfor banen går det også fremad. Han ser frem til at kunne begynde på sit dansk-kursus.

- Jeg føler mig godt tilpas. Det går fremad med sproget. Jeg er ikke begyndt i sprogskole endnu, men det glæder jeg mig til, så jeg kan komme til at tale noget mere dansk, siger sloveneren, der lige nu kan sige: "Goddag, hvordan har du det" og "tak".

Forståelsen af håndboldtermerne er ikke nogen udfordring. Det er en anderledes snak, når det gælder forståelsen af Jan Larsens talestrøm efter en kamp.

- Det går fint med at forstå dansk under kampene. Jeg kan sagtens forstå Stefan Madsen under kampen, men jeg kan altså ikke forstå, hvad Jan Larsen siger i omklædningsrummet, når han taler. Jeg glæder mig til at kunne forstå ham, for det lyder passioneret, siger en storsmilende Aleks Vlah.

Allerede i sit første interview med Nordjyske gjorde Vlah det klart, at han var glad for Aalborg og omgivelserne, men tilfredsheden med tilværelsen i Aalborg er blot blevet endnu større i mellemtiden.

- Jeg har været her to måneder, men jeg føler mig allerede hjemme. Det føles som om, jeg har kendt de her gutter i evigheder, og det hele spiller udenfor banen. Der er styr på det hele her i klubben, så jeg trives virkelig i klubben og i byen.

- Min far har været her i den seneste uge, så jeg er glad for, at jeg kunne vise ham min hverdag. Han har også set den opbakning, jeg får her i klubben. Det får mig kun til at glæde mig til de kommende år i Aalborg.

Han kunne ligesom alle andre glæde sig over, at den person, der undervejs i kampen fik et ildebefindende straks fik det bedre efter hurtig respons fra fagfolk på stedet.