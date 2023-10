Flyvende fløj har gang i den perfekte sæson

13 er normalt et ulykkestal, men for Kristian Bjørnsen er 13 indtil videre et lykketal. Han står nemlig noteret for 13 scoringer på ligeså mange afslutninger i den danske liga i denne sæson. Den skarphed har han også haft med ind i Champions League-kampene, så der er ingen tvivl om, at han har fået en fremragende indledning på den nye sæson i lighed med resten af Aalborg Håndbold-holdet.

- Der var lige vores kamp mod Pick Szeged, hvor vi ikke spillede så godt, men ellers er jeg meget tilfreds med vores indledning. Den har været godkendt, siger Kristian Bjørnsen, der også er tilfreds med egne præstationer så langt i sæsonen.

- De gange, jeg har fået chancen, har jeg forvaltet den godt. Jeg har personligt fået en rigtig god sæsonstart. Vi har to meget ligeværdige spillere på min position, så det er også fint, at jeg kan dele spilletiden med Patrick Wiesmach, siger Kristian Bjørnsen, der indtil videre virker til at være førstevalg på højrefløjen.

- Det er en meget lige konkurrence, men vi har mange kampe, så vi skal nok få vores minutter hver især. Det er jeg slet ikke i tvivl om. Det er også vigtigt, at vi kan skifte meget, fordi det er en meget lang sæson med mange kampe i kalenderen, siger Kristian Bjørnsen.

Selv lægger den 34-årige fløj ikke for meget i sin fine sæsonstart. Han er glad for de gode takter og den perfekte scoringsprocent, men han er også med på, at det næppe ender med en scoringsprocent på 100 for sæsonen.

- Det er meget op og ned i perioder. Jeg har fået en god indledning, og det har givet noget selvtillid. Det ser du også i forhold til, at jeg lobbede bolden en del over GOG's målmand i den seneste kamp. Det kommer med selvtillid, og hvis målmanden så kommer aggressivt ud, så er et lob en god mulighed, siger Kristian Bjørnsen.

Stærkere hold

Den skarpe højrefløj har indtil videre spillet to sæsoner i Aalborg Håndbold. Han mangler fortsat en DM-guldmedalje, og så vil han meget gerne en tur til Køln til juni for at spille finalestævne i Champions League.

- Jeg vil virkelig gerne til Final4 i Champions League. Det har jeg jo ikke prøvet i modsætning til mange af de andre på holdet. Hvis du spørger mig, har vi også alle forudsætninger for at kunne indfri det mål i denne sæson. Vi er bestemt et af de hold, der kan gøre sig forhåbninger om at nå med til Final4. Så er der en del, der skal flaske sig. Vi skal eksempelvis ikke løbe ind i ligeså mange skader, som vi gjorde sidste sæson, påpeger Kristian Bjørnsen.

Direkte adspurgt om holdets kvalitet til denne sæson er der ingen tvivl om styrken, hvis man spørger Bjørnsen.

- Vi har et klart stærkere hold i denne sæson. Vi er blevet bedre og bredere. I sidste sæson blev vi måske lidt for afhængige af Felix Claar. Sådan bliver det ikke i denne sæson. Her har vi flere spillere, der kan og skal løse det for os. Vi har også fået spillere ind, der gør vores forsvar bedre. Jeg kan også mærke på vores daglige træning, at niveauet er hævet. Det er der slet ingen tvivl om. Det skal gerne være med til at sikre, at vi er skarpe til hver eneste kamp, siger Kristian Bjørnsen.

Netop den skarphed skal stå sin prøve, når Kolding kommer på besøg onsdag aften til en kamp, som alle forventer Aalborg Håndbold vinder.