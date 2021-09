Flyvende Frederikshavn: Fire på stribe og tæt på toppen

ISHOCKEY:Frederikshavn White Hawks hentede mandag aften den fjerde sejr i Metal Ligaen på en uge. I udekampen mod SønderjyskE måtte de dog have overtid og straffeslag i brug for at vinde 2-1 i Vojens og dermed sikre to point til tabellen.

Eemeli Räsänen blev helten i straffeslagskonkurrencen, hvor finnen var ene om at score, men det gjorde han til gengæld meget overbevisende, da han tog et træk til baghånden og suverænt udplacerede Patrick Galbraith i sønderjydernes mål.

Sejren betyder, at frederikshavnerne på andenpladsen blot er ét point efter de nordjyske rivaler og dukse fra Aalborg Pirates.

SønderjyskE var egentlig bedst i første periode, men det forhindrede ikke gæsterne i at komme foran efter blot halvandet minut. Niklas Pavel afsluttede fra distancen, og så stod topscorer Lucas Andersen foran mål og sørgede for, at måltavlen kunne skifte til 0-1. Den brandvarme forwards ottende scoring i otte kampe.

Selvom SønderjyskE i perioder fik trykket høgene ned i egen zone, var det sjældent, at de fik ro til at udfordre Tadeas Galansky i målet med farlige afslutninger.

I anden periode havde White Hawks flere gange chancen for at øge føringen i situationer, hvor de var to mod én, men skarpheden manglede hos blandt andre Jesper Jensen og Oliver Anker.

Finske Eemeli Räsänen i aktion for Frederikshavn. Arkivfoto: Bente Poder

I stedet var SønderjyskE meget tæt på at udligne i powerplay, efter at Lucas Andersen tog gæsternes første udvisning i kampen, men Galansky i målet storspillede, og stormen blev reddet af.

Med begge hold fuldtallige var det igen Frederikshavn, der skabte de største muligheder, men måltavlen viste fortsat 0-1 inden de sidste 20 minutter.

I tredje periode bølgede spillet frem og tilbage, og efter knap otte minutters spil fik SønderjyskE udbytte på måltavlen på deres 14. afslutning i kampen. Mads Eller stod foran mål og styrede flot en afslutning forbi en sagesløs Galansky i målet til 1-1.

Med 10 minutter tilbage af sidste periode tog White Hawks-træner Jari Pasanen en timeout, men det var alligevel SønderjyskE, der var klart farligst i slutfasen af den ordinære tid. Ind ville pucken dog ikke, og dermed skulle kampen afgøres i fem minutters overtid.

I spillet tre mod tre skabte begge hold store chancer, men i begge ender stod overliggeren i vejen for en afgørelse på kampen. Eemeli Räsänen var den uheldige hos Frederikshavn, der siden fik en tredobbelt chance, hvor Galbraith var ude af position. Ind ville pucken bare ikke, og dermed måtte afgørelsen findes via straffeslag.

Til slut kunne White Hawks alligevel juble over en sejr, selvom Lucas Andersen brændte det første straffeslag for holdet.