Flyvende Hobro nedlagde topholdets ti spillere

FODBOLD:Efter en hård periode uden mange succesoplever er Hobro IK for alvor tilbage på sejrsstien.

Fredag aften vandt fjordbyens gulblusede mandskab i Nordic Bet Ligaen nemlig over rækkens tophold fra Vejle. Det bringer nordjyderne op på to sejre og en uafgjort gennem de seneste tre divisionskampe og giver et markant spring op i tabellen.

En tidlig udvisning til Vejle-keeperen Nathan Trott blev afgørende i opgøret, hvor Hobros Laurs Skjellerup scorede sit første divisionsmål i den gule trøje, inden Don Deedson og Victor Bak udbyggede føringen. Det var dermed en ung trio, som sikrede de tre point.

Sejren sender Hobro på den rette side af nedrykningsstregen igen. De indtager nemlig en ottendeplads i 1. division og er nu fem point fra top-seks.

Hobro IK - Vejle B 3-0 (1-0) Fodbold, Nordic Bet Ligaen Mål: 1-0 Laurs Skjellerup (26. minut), 2-0 Don Deedson (75. minut), 3-0 Victor Bak (81. minut) Hobro (3-5-2): Adrian Kappenberger - Jesper Bøge (Danny Amankwaa, 60. minut), Simon Skou Jakobsen, Frederik Dietz - Emil Søgaard, Frederik Mortensen (Mathias Nygaard, 70. minut), Mads Freundlich (Oliver Overgaard, 60. minut), Abdoul Yoda, Victor Bak (Frederik Elkær, 85. minut) - Muamer Brajanac, Laurs Skjellerup (Don Deedson, 70. minut) Advarsler: Mads Freundlich, Hobro (39. minut), Arbnor Mucolli, Vejle (45. minut) Udvisning: Nathan Trott, Vejle (18. minut) VIS MERE

Efter syv minutter så det ud til, at Hobros Adrian Kappenberger blev straffet for at være uforsigtig. Hans udspark blev nemlig blokeret, men til hjemmeholdets held gik bolden ud til et målspark.

Mens Kappenberger slap heldigt fra den episode, måtte hans kollega i den anden ende betale en høj pris ti minutter senere, da Vejle-keeperen blev presset af en markspiller. I en friløber kom Laurs Skjellerup nemlig alene igennem med Nathan Trott. Den unge Hobro-angriber blev stoppet uden for feltet, men tacklingen kastede et rødt kort og en marchordre til Trott af sig.

Dermed måtte topholdet nøjes med ti mand på banen resten af kampen. Det kæmpede de med, og allerede efter ti minutters overtal bragte Hobro sig også foran. Emil Søgaard blev sendt helt til baglinjen af Muamer Brajanac, og derfra lagde backen et velplaceret indlæg ind til Skjellerup, som tårnede op og bragte nordjyderne foran på et hovedstød.

Den 20-årige angriber var tæt på at udbygge føringen med kort tid tilbage af første halvleg, men fra kanten af det lille felt sendte han bolden over mål med et akrobatisk spark.

Skjellerup lod sig udskifte til stående klapsalver på det halvtomme stadion efter en times spil, og afløseren viste sig ligeledes at kende sin besøgstid. Med et kvarter tilbage kom Don Deedson nemlig på tavlen, da Muamer Brajanac i en friløber lagde bolden an til en sikker scoring til den indskiftede angrebskollega.

Deedson var igen på spil i det 80. minut, hvor han satte to Vejle-spillere på højre side og sendte en flad bold på tværs af feltet. I modsatte ende stod FC Midtjylland-lejesvenden Victor Bak klar, og han sendte en hård, flad afslutning ind til stillingen 3-0.