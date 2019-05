Flyvende nordjyde er bedste dansker ved Made in Denmark

GOLF: Mens store profiler som Lucas Bjerregaard, Søren Kjeldsen og Thorbjørn Olesen faldt fra på stribe, da cuttet blev lavet efter andendagen af Made in Denmark - Danmarks største golfturnering - så var der en enkelt nordjysk spiller, der overgik alle forvetninger og kom rundt i en runde tre slag under par.

Martin Leth Simonsen fra Hobro Golfklub er dermed bedste dansker efter de to første dage i Gatten, og samlet er nordjyden tre slag slag under par efter en runde, der bød på seks birdies, en double bogey og en enkelt bogey på banens niende hul, der var hans sidste.

- Jeg har bare spillet rigtig godt i dag. Jeg havde en helt masse birdiechancer, der ikke gik i, så det er ikke engang så godt, som det kunne være blevet. Men selvfølgelig er jeg rigtig godt tilfreds, siger Martin Leth Simonsen, der nu ligger på en delt ellevteplads - fem slag efter den førende østriger Matthias Schwab.

- Jeg havde et enkelt dårligt drive, som så også endte med at koste en double bogey på 13. hul. Men det var nærmest det bdste hul, man kan lave en bogey på, for lige efter skulle jeg så ind igennem teltet på 14. hul, og så skal man jo nærmest være et røvhul, hvis man stadig er i dårligt humør, lyder det med et stort grin fra Martin Leth Simonsen.

Nordjyden får dermed masser af opmærksomhed, når han går ud på sin tredje runde lørdag.

- Jeg mærker ikke noget pres. Vi er jo kun halvvejs. Så lad os snakkes ved søndag, så ser vi, om det er gået rigtig godt, siger han.