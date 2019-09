Flyvende start i 1. divison for AaB-kvinder

FODBOLD:Efter at have fået klø i forårets kvalifikationsliga er AaB’s fodboldkvinder tilbage i vante sejrsrammer i 1. division.

Sæsonens første fire kampe er alle endt med sejre. Senest blev det 3-1 på hjemmebane over Fortuna Hjørrings reserver, og dermed topper holdet den næstbedste række.

Topscorer Cornelia Kramer åbnede scoringen efter bare to minutters spil, og Mathilde Rasmussen øgede til 2-0 efter 20 minutter.

- Vi spillede en rigtig kontrolleret kamp på det taktiske parameter og lykkedes med tidligt i kampen af stresse Fortuna med vores presspil. Det kastede et par hurtige mål af sig, siger cheftræner Kenneth Cortsen.

Sofie Karsberg fik reduceret for Fortuna før pausen, men efter en times spil faldt afgørelsen.

Kunne have vundet større

Laura Frank, der denne sommer er skiftet til AaB fra netop Fortuna Hjørring, gjorde det onde mod sin gamle klub med sin scoring til 3-1 - hendes anden i sæsonen for aalborgenserne.

- Vi skulle have vundet større, men vi spillede en god kamp med stor bevægelse og taktisk disciplin, hvor vi holdt deres profiler nede og selv profiterede af de mange chancer, vi skabte. Desværre var udnyttelsen for lille, og indimellem spillede vi lidt for direkte - i stedet for at udnytte de mere gunstige anden- og tredjebevægelser i offensiven. Men det skal ikke tage noget for vores fortjente sejr og tre vigtige point til regnskabet, slutter Kenneth Cortsen.

AaB er eneste hold med maksimumpoint i kvindernes 1 division efter fire runder.