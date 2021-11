Fodboldchef siger op i AaB

FODBOLD:Søren Krogh stopper som fodboldchef i AaB senest 30. juni 2022, fortæller superligaklubben i en pressemeddelelse.

Søren Krogh har selv sagt sit job op.

- Det har været og er stadig en kæmpe fornøjelse at være en del af AaB, som er en klub, jeg på forhånd havde et positivt indtryk af, og denne fornemmelse er kun blevet bestyrket efter næsten to år i Aalborg.

- I noget tid har jeg imidlertid tænkt over, hvad det er, jeg opgavemæssigt virkelig brænder for i en fantasisk fodboldverden, og der er jeg nået frem til, at jeg mere ser mig selv som træner end at have en overordnet, strategisk funktion.

- Jeg vil gerne takke alle, som jeg har haft berøringsflade med, for et godt samarbejde, og nu handler det om at få gjort min sidste tid i klubben færdig på bedste vis, og hvem ved, om jeg en dag er tilbage i AaB i en trænerrolle, siger Søren Krogh.

Sportschef Inge André Olsen tager opsigelsen til efterretning.

- Vi har været glade for Søren Kroghs bidrag til AaB, hvor vi særligt i AaB Akademiet har draget nytte af hans faglige kompetencer og energi, og hvor Søren har været stærkt medvirkende til at skabe en rød tråd omkring vores spillestil.

- Samtidig har vi stor respekt for, at Søren har mærket efter og været ærlig over for både sig selv og os i forhold til, at det er en anden vej, han ønsker at gå inden for fodboldverdenen, og vi ønsker ham al mulig held og lykke fremover, siger Inge André Olsen.

