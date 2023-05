Fodbolddrenge mødes efter 25 år, men en stol står desværre tom

THISTED:På væggene i Jørgen Linds kælder hænger historien om et liv med fodbold. Placeret i rammer er billeder af professionelle fodboldspillere, han har scoutet og trænet. På hylderne står store og små pokaler, holdbilleder og avisartikler fra hans tid som træner og talentchef.

Et kælderrum dedikeret til fodbold og til de spillere, der har gjort et indtryk på Jørgen Lind.

For fem år siden arrangerede Jørgen Lind en genforening for det succesfulde juniorhold, V.A.H.B. Et hold bestående af spillere fra Vestervig, Agger, Hurup og Bedsted med blandt andre farlige Frank Kristensen, som Jørgen Lind trænede 25 år tidligere. Det var et succesfuldt arrangement, der åbnede hans øjne for, hvor specielt det er at arrangere en genforening.

- Det var bare en fantastisk oplevelse. Drengene havde noget tilfælles, som de kunne stå sammen om, og det var noget, de gerne ville genskabe, fortæller Jørgen Lind, der til daglig arbejder hos Sparekassen Thy.

Nu har han endnu engang sat sig for at genforene et hold. Denne gang Thisted FC’s juniorhold fra 1998, som Jørgen Lind trænede og førte til 1. division for juniorer. I år er det deres 25-års jubilæum. Derfor kontaktede han spillerne fra dengang på Facebook, og nu har 15 spillere og ledere meldt tilbage, at de gerne vil genforenes.

På lørdag har Jørgen Lind arrangeret at Thisted FC's juniorhold fra 1998 skal genforenes. Foto: Bo Lehm

- Dem, der ikke kan komme, har en meget god grund til det. Alle vil gerne deltage. Nogle af dem har sendt en hilsen, som skal overbringes til de andre, når de kommer. Det er noget, de ser frem til, siger han.

En af de spillere, der deltager, er den tidligere superligaspiller hos AC Horsens og Randers FC, Mads Agesen, som er nuværende sportschef i Viborg FF. En anden tidligere spiller fra juniorholdet er direktør i en stor shippingvirksomhed, og kommer hjem fra udlandet for at deltage.

- De havde det fantastisk godt sammen. Det var også det, der gjorde, at vi klarede os godt inden for fodbold, fordi vi var afhængige af det. Når jeg husker tilbage på holdet, så havde de noget specielt, siger han.

Genforeningen foregår i Jørgen Linds hjem, og om eftermiddagen besøger truppen Thisted FC`s anlæg. Herefter er det retur for at spise og hygge sammen til 25-års jubilæet.

Jørgen Lind har trænet adskillige fodboldhold, og var talentchef hos FC Midtjylland i 12 år. Foto: Bo Lehm

Genforeningsglæden

Dagens genforening af det gamle juniorhold bliver ikke det sidste, som Jørgen Lind igangsætter. Han vil gerne bringe minderne ind i nutiden, ikke blot for sig selv, men for de unge drenge, der mindes fodbolden, og som i dag er blevet voksne.

Jørgen Lind fortæller, at de alle synes det er spændende, at mødes så mange år senere og finde ud af, hvad de hver især bruger dagligdagen på. Han er ikke i tvivl om, at så snart de mødes, vil de mindes de gode tider på og udenfor banen, og det giver rigtig god mening for den tidligere træner.

- For mig er det ikke kun et spørgsmål om at gøre noget godt for dem. Det er det også. Men det er lige så meget, fordi der er minder og en masse gode oplevelser, der kommer tilbage, siger han.

Jørgen Lind nyder at se spillernes reaktioner, når de genforenes efter så mange år. Foto: Bo Lehm

Men engang imellem rammer virkeligheden, når han forsøger at samle gamle fodboldfællesskaber. Træneren fandt ud af, at en af de tidligere spillere var død af kræft. Det var et chok, men også en påmindelse om, hvorfor genforeningerne er vigtige.

- Det rørte os alle sammen, og det skrev jeg selvfølgelig til de andre, fordi vi syntes, at det var alt for tidligt. Der kunne jeg godt mærke, at selvom de ikke har set ham i mange år, så betyder det rigtig meget for dem, fortæller Jørgen Lind.

Lørdagens genforening af Thisted FC juniorholdet fra 1998 bliver ikke Jørgen Linds sidste genforening. Foto: Bo Lehm

Han har selv stået for planlægningen af arrangementet. Han nyder at være vært, og overvære det gode kammeratskab, som blomstrer igen, efter så mange år.

- Jeg har været cheftræner på de hold, og dengang havde jeg ansvaret for, at alt fungerede. Jeg havde assistenttrænere og holdledere, der hjalp, men det var mit ansvar. Det ansvar, vil jeg stadigvæk gerne tage på mig, siger Jørgen Lind.