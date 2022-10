Direktør-comeback i Vendsyssel: - Vil tilbage til Superligaen

FODBOLD:Det blev kun til et halvt år i direktørstolen i Vendsyssel FF for Søren Als Christiansen. Ifølge Nordjyskes oplysninger er direktøren dags dato fratrådt sin stilling.

I stedet er Lars Glinvad tiltrådt som 1. divisionsklubbens nye direktør, og han gør dermed comeback på posten, som han besad fra september 2018 - kort efter Vendsyssel FF's oprykning til Superligaen - til januar 2020.

Lars Glinvad vender tilbage til Vendsyssel FF efter en periode som kommerciel direktør hos Musikkens Hus i Aalborg.

- Ambitionen er, at vi skal i Superligaen inden for de næste tre år. Vi har en trup, en stab og en formand, der virkelig vil det. Og så har vi ikke mindst et erhvervsliv med kæmpe opbakning til klubben og 130 frivillige, siger Lars Glinvad til Vigeur.

Han har også erfaring fra superligaklubben AaB, hvor han fra 2014 til 2018 var salgschef.