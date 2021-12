Fodboldklubber, vogt jer! Penge ligner det modsatte af forstand

Hvis der sidder en fodboldinteresseret rigmand et sted i Europa med lyst til at stå i spidsen for en fodboldklub på et respektabelt niveau, er Danmark et stadigt mere populært land at kigge hen.

Dansk fodbold befinder sig niveaumæssigt omkring top-15 i Europa, men pengene er stadig forholdsvis små, og det åbner op for, at selv en middelmådigt polstret udenlandsk investor kan købe sig til enorm magt og indflydelse. Ofte kræver det ikke mere end et étcifret millionbeløb.

Indtil videre tegner der sig dog et tydeligt billede af den udenlandske invasion, som bør få advarselslamperne til at blinke. Pengene kommer ofte med en pris af inkompetence og deraf følgende sportslig deroute. Derfor bør det snarere opfattes som en trussel end en gevinst, når der tikker et købstilbud ind i mailboksen.

Vendsyssel FF faldt for fristelsen, da schweiziske Core Sports Capital viftede med en håndfuld millioner, men både vendelboerne og den udenlandske investor glemte at lave det nødvendige forarbejde og afstemme forventningerne om samarbejdet. Et år senere løb begge parter skrigende væk fra hinanden.

Senest er Jammerbugt FC så faldet for den fristelse, det var at slippe af med moderklubbens gæld på knap to millioner mod at aflevere 1. divisionsklubbens nøgler til tyske Klaus-Dieter Müller. Et halvt år senere er cheftræneren og en håndfuld af de største danske profiler smuttet ud af bagdøren, mens et tocifret antal afrikanske spillere af yderst tvivlsom sportslig kvalitet er trampet ind ad fordøren.

Sådan kunne man blive ved med at nævne eksempler på klubber, der lader sig friste af udenlandske penge - for siden at se det sportslige niveau falde. Det stik modsatte af, hvad man håbede på.

Esbjerg kom på udenlandske hænder og rykkede kort efter ud af Superligaen, mens FC Helsingør efter overtagelsen rykkede ud af 1. division. I denne sæson ligger SønderjyskE og Vejle i øjeblikket til nedrykning fra Superligaen - begge er på udenlandske hænder - og det samme gælder Fremad Amager i bunden af 1. division.

AaB meddelte så sent som i 2020 Fondsbørsen, at man var i dialog med en potentiel udenlandsk investor, men siden trak aalborgenserne følehornene til sig igen. Det ser jeg som et sundhedstegn og et udtryk for, at man har læst på lektien og gjort sit forarbejde.