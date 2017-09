Fodboldkvinder bankede Ungarn

FODBOLD: De danske fodboldkvinder fik tirsdag en fornem start på VM-kvalifikationen i Ungarn til trods for en problematisk forberedelse.

Efter en uge præget af konflikt omkring spillernes vilkår på landsholdet slog de danske EM-sølvvindere i silende efterårsregn på udebane ungarerne med 6-1.

Sanne Troelsgaard scorede tre gange for danskerne, der også fik Pernille Harder, Nadia Nadim og Nicoline Sørensen på måltavlen.

Foran nogle få hundrede tilskuere i Györ var Danmark bedst, men gæsterne havde svært ved at omsætte det store chanceovertag til en føring i kampens indledning.

Efter flere tilnærmelser blev anfører Pernille Harder efter en halv time puffet i ryggen i værternes straffesparksfelt, og så kunne Nadia Nadim fra pletten gøre det til 1-0 for Danmark.

Føringen holdt dog kun ti minutter, efter at Maja Kildemoes klodset begik straffespark i den modsatte ende.

Ungarns største profil, Zsanett Jakabfi, udlignede sikkert til 1-1 over for målmand Stina Lykke, der ellers er lidt af en specialist, når det kommer til straffespark. Jakabfi fik placeret sit flade skud helt ude ved stolpen.

Umiddelbart før pausen indtraf kampens højdepunkt, da Sanne Troelsgaard fra kanten af feltet kanonerede bolden op i målhjørnet til 2-1. Og denne gang holdt danskerne fast i føringen.

Anden halvleg blev domineret totalt af de danske gæster, der pressede hjemmeholdet i bund.

Efter 55 minutter prikkede Katrine Veje bolden hen til Pernille Harder, der timede sit løb perfekt og øgede til 3-1.

Midtvejs i anden halvleg fodrede Veje dygtigt Sanne Troelsgaard i det helt rigtige øjeblik med en stikning, og så kunne den danske venstrekant i fri position bringe gæsterne på 4-1.

Kort efter øgede Troelsgaard også til 5-1 med et skud fra nært hold efter en frispilning fra indskiftede Frederikke Thøgersen. Senere stod Thøgersen også for oplægget til Nicoline Sørensens 6-1-mål.

På sidelinjen kunne den midlertidige landstræner, Søren Randa-Boldt, se sit hold tilspille sig chancer til en endnu større sejr.

Det var ikke til at se, at landstræneren slet ikke har haft mulighed for at træne de danske spillere, der i sidste uge blev væk fra landsholdstræningen på grund af en strid om spillernes vilkår.

Tvisten mellem Dansk Boldspil-Union (DBU) og spillerne er endnu ikke løst, og forhandlingerne genoptages senere på ugen.

Danmark møder næste gang Sverige på udebane. Kampen i Göteborg 20. oktober er den første af to nøgledueller, da Danmark og Sverige formentlig skal kæmpe om førstepladsen i kvalifikationsgruppen.

Ud over Danmark, Sverige og Ungarn tæller kvalifikationsgruppen Ukraine og Kroatien.

Førstepladsen er sikret direkte adgang til VM i 2019, mens der er et lille håb for nummer to. En enkelt toer på tværs af syv kvalifikationsgrupper kan spille sig til en VM-plads.

/ritzau/