Fodboldspillere opmuntrede børn fanget i lang kø: - Vi må glæde dem, vi kan, i sådan en situation her

NYBORG:Omkring 2,5 kilometer fra Nyborg på Fyn sad en gruppe ellers kampklare fodboldspillere fra Hobro i flere timer helt stille i en bus lørdag formiddag.

Det til trods for, at de skulle nå at ankomme til Hillerød Stadion, inden kampen mellem Hobro IK og Hillerød var planlagt til at starte klokken 14.00.

Storebæltsbroen lukkede nemlig sidst på formiddagen og helt frem til omkring 13.20 på grund af en redningsaktion, som skabte lange køer på både Sjælland og Fyn. Og uden mulighed for at krydse broen indenfor en overskuelig tidshorisont, så fodboldklubben Hobro IK sig nødsaget til at aflyse dagens kamp mod Hillerød.

- Vi har holdt stille her i 2,5 time efterhånden, fortæller Mikkel Højbo, Presse- og kommunikationschef i Hobro IK, der er med i bussen lørdag middag.

Proviant og godt selskab, er der heldigvis nok af, oplyser Mikkel Højbo, men ellers er der ikke meget at glæde sig over ved situationen.

- Det er med oprejst pande, men det er selvfølgelig mega ærgerligt. Vi ville gerne have spillet. Det var sidste kamp for os inden vinterpausen, og vi ville gerne have sluttet godt af og alle de der ting. Men fok er ved godt mod, trods alt. Situationen er nok værre for nogle andre, siden vi holder her, fortæller Mikkel Højbo.

- Vi har heldigvis ekstra mad med i bussen, så vi lider ingen nød, forsikrer han.

Selv hvis bussen snart kan krydse Storebæltsbroen, er det ikke en mulighed at rykke kampen til senere.

- Grunden til, at vi ikke kan udskyde kampen til senere, er, at Hillerød ikke har noget lys på stadion, så vi har en bagkant, der hedder, at solen går ned omkring klokken 16.08, så vi kan ikke bare flytte kampen til i aften.

Selvom situationen er ærgerlig, får spillerne dog det bedste ud af situationen. Da en flok børn i en anden stillestående bus fik øje på spillerbussen i den lange kø, stillede fodboldspillerne fra Hobro IK op til både snak, selfies og autograf-skrivning i nødsporet.

- Det var meget hyggeligt, siger Mikkel Højbo.

- Vi må glæde dem, vi kan, i sådan en situation her, tilføjer han.

Så snart det bliver muligt, vender spillerbussen om og kører tilbage til Nordjylland. Klubben ved endnu ikke, hvornår kampen mod Hillerød kan afvikles.

Hobro IK blev fanget i kø inden Storebæltsbroen