Fødselar storspillede i Mors-Thy-målet

HÅNDBOLD:Rasmus Henriksen har ikke taget den lige vej til en tilværelse som håndboldligaspiller, men tirsdag aften kom den foreløbige kulmination på en flot udvikling for Mors-Thy-keeperen, der leverede 11 redninger og en redningsprocent på 42 mod GOG i en kamp, der endte 27-27.

Rasmus Henriksen, der stammer fra Hobro, kunne oven i købet fejre sin 21-års fødselsdag, mens han viste, at han er en fremtidens mand for Mors-Thy.

Han syner måske ikke af meget, men som en anden Andreas Palicka springer han rundt på og fylder rammen godt ud. En redningsprocent mod GOG på 42 er nogenlunde den bedst tænkelige fødselsdagsgave, han kunne give sig selv.

- For mig personligt er det dejligt med noget succes. Jeg er meget glad for det samarbejde jeg har med Rasmus Bech. Vi supplerer hinanden godt. Han er en lidt større keeper, så vi passer meget godt sammen, siger Rasmus Henriksen.

- Det betyder da naturligvis også noget, at jeg kommer ind og viser, at jeg kan være med på det her niveau. Det har krævet en masse hårdt arbejde, og det vil det fortsat gøre, siger den talentfulde keeper.

Han er gået fra at være langtidsskadet træningsspiller til at ligne en keeper, der meget vel kan have en spændende fremtid som ligaspiller foran sig. Det er på mange måder et lille eventyr, der udspiller sig

- Det betyder næsten alt at være med her for mig. Jeg har prøvet at være langtidsskadet, og det var et rent helvede for mig. Nu står jeg her et år efter, og det giver mig gåsehud. Især når Bette Balkan og alle mennesker i hallen står og klapper af en, siger Rasmus Henriksen.

Nu kan han sammen med holdkammeraterne se frem til en anden modstander end GOG, og det er kærkomment.

- Vi er rent ud sagt ved at brække os over at se video af os selv mod GOG, så nu vil vi gerne prøve nogle nye modstandere, siger Rasmus Henriksen.