Fødselsdagsfesten brød løs: Aalborg Håndbold fejrede jubilæum med sejr over Århus

HÅNDBOLD:Der var linet op til den helt store fødselsdagsfest i Jutlander Bank Arena, da Aalborg Håndbold fredag aften fejrede sit niårs jubilæum mod Århus Håndbold.

Og da kamphornet rungede ud fra højtalerne kunne festen bryde løs, da Aalborg Håndbold besejrede østjyderne med 28-26

Aalborg havde store problemer, sidst de mødte aarhusianerne tilbage i september. Nordjyderne var således nede med hele seks mål ved pausen, og det skulle vise sig, at Århus, der forud for kampen havde hentet 12 af deres 16 point i sæsonen på udebane, endnu engang bed fra sig i indledningen.

Hjemmeholdet kom dog planmæssigt fra start, da de efter 10 minutter havde etableret en føring på 6-4, hvor især Mads Christiansen havde skudt sig varm med tre mål.

De to hold fulgtes godt ad herfra, men så begyndte aalborgenserne at lave et hav af fejlafleveringer. Det fik den konsekvens, at Århus bragte sig foran med en enkelt, og herfra udbyggede gæsterne føringen til 14-11 på et drøn fra den kommende Aalborg-spiller Nikolaj Læsø.

Aalborg Håndbold fik lavet et fint comeback før pausen, og de fik tilmed lukket hullet til Århus, da Henrik Møllgaard bankede bolden ind i kassen, få sekunder før pausehornet lød.

Værternes indledning på anden halvleg var helt identisk, med sådan som de startede kampen. De skabte sig hurtigt en tomålsføring på mål fra Henrik Møllgaard og Tobias Ellebæk.

Med det havde Aalborg vekslet en stilling fra 11-14 til 16-14, og det skyldtes især Mikael Aggefors, der kom ind kort før pausen. Der skulle hele seks minutter og et straffekast til, før Århus Håndbold fik skudt hul på svenskeren.

Det høje tempo, som Aalborg Håndbold kom ud med i anden halvdel af kampen, fortsatte, og derfor kunne Sebastian Barthold på en kontra sende kuglen i kassen til 23-18.

Mikael Aggefors gjorde comebackdrømmene yderst svære for gæsterne, da han med syv minutter tilbage stod med en redningsprocent på over 50. Derfor øgede Aalborg Håndbold også afstanden yderligere, og med seks minutter tilbage var kampen reelt afgjort, da hjemmeholdet førte 27-21.

Århus Håndbold havde dog en god slutspurt i sig, da de fik lukket en stor del af hullet, men afstanden var blevet for stor, og derfor kunne Aalborg fejre fødselsdagen med en sejr på 28-26.